河南版狸貓換太子 男童「穿裙子」扮女兒 通過親子鑑定

司法鑑定報告中的照片留存，前方的男孩穿著裙子。(取材自紅星新聞)

河南 駐馬店市一家親子 鑑定中心日前出現一名男童穿裙子做鑑定，經爆料後，外界擔心其中涉非法拐賣的兒童身分洗白，實現合法化落戶的嫌疑。最終該對夫婦承認，為了讓送養出去的女兒能上學報戶口，於是「狸貓換太子」以兒子頂替女兒抽血化驗。

紅星新聞報導，王姓夫婦在河南黃淮司法鑑定中心與名為王某珂的孩子做親子關係鑑定，鑑定結果為「支持王某、李某為王某珂的生物學父母親。」

但微博帳號「上官正義」調查發現，實際鑑定的孩子並非「王某珂」，而是這對夫婦的親生兒子王某程，其家庭戶口上目前並無名為王某珂的孩子。最終王某夫婦承認鑑定親子關係時，將其兒子王某程穿上裙子代替「王某珂」進行抽血化驗，但其否認王某珂是抱養或拐賣得來，而是多年前送養出去的親生女兒。

王某程照片。(取材自紅星新聞)

對此，河南黃淮檢測 科技有限公司負責人表示，王姓夫婦前來做鑑定時，提供的出生證明上性別為女孩，如果鑑定環節中女孩被人替換，那這應當是被鑑定人提供虛假鑑定材料的問題。

「上官正義」稱，法醫鑑定是靠數據說話，不是靠猜，也不是靠被鑑定人提供。「司法鑑定是裁判，是權威，也是最後的真相，如果它都能作假，還有什麼事不能作假？」

王男說，女兒是在湖南打工時生的，當時家裡小孩多就送出去了，但之後對方不要又退了回來，然後就在親戚家養著。「現在孩子大了要上學，他們找我想給孩子上個戶口，透過親戚找到黃淮學院裡的人。」王男透露，具體收費他也不是很清楚。

至於為何不讓王某珂本人來做鑑定，王姓夫婦解釋，當時孩子不在身邊，為了方便，就讓兒子穿上裙子鑑定。

目前王姓夫婦目前戶口名下有兩女一男，分別是10歲女兒、7歲女兒、5歲兒子，3歲的王某珂則是第四個孩子。「狸貓換太子」行為已被人向官方部門舉報。