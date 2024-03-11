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貴州數據中心創始人意外離世 網民促徹查是否美國間諜幹的

中國新聞組／北京11日電
中國科技人才離世 (中國新聞組整理)
中國科技人才離世 (中國新聞組整理)

居中國數據安全領域領先地位的「貴州大數據安全工程研究中心」，其創始人劉東昊5日因意外離世。由於時值中美科技戰白熱化之際，自2022年6月以來，至少已有五位中國科技人才接連突然離奇死亡，頻率之高引發陰謀論揣測，不少中國網民要求當局徹查死因是否涉及美國間諜暗殺等，並要求加派隨身保安，保護好科技頂尖人才。

貴州大數據安全工程研究中心官方微信號9日發布訃告，該中心創始人劉東昊因「意外」於今年3月5日離世，未透露他是因何種意外離世。央視報導，劉東昊曾指出，貴州大數據安全工程研究中心推動了中國數據安全標準產業化、規模化。鑑於北京已將數據安全提升至國安層次，劉東昊意外身亡消息更引猜測。

貴州大數據安全工程研究中心由貴陽市政府和阿里巴巴集團於2017年聯合成立，承載資料安全能力成熟度模型（DSMM）試點符合性評估，及資料安全產業發展的探索工作。目前該中心已培訓1000多名數據安全人才，成為中國數據安全的重要保障。

在劉東昊死訊傳出前，自2022年6月以來，已有至少五位中國頂尖科技人才接連過世，其中人臉辨識領域就折損二位。

2022年6月14日，曠視發訃告稱，中國AI獨角獸-曠視科技首席科學家、曠視研究院院長孫劍於2022年因病搶救無效辭世離世，年僅46歲。

去年下半年以來，中國至少已有三名頂尖科學家在中壯年離世。去年7月，38歲被譽為「天才科學家」的AI軍事專家馮暘赫車禍死亡，訃告稱他在「執行重大任務途中於北京去世」；同年12月，中國人臉識別技術「開拓者」、商湯科技創辦人湯曉鷗「因病救治無效」過世，享年55歲；51歲高分子材料領域專家、中國科學院研究員周光遠「不幸逝世」等，均引發揣測。

劉東昊等中國頂尖科技人才接連死亡昨天在微博引發熱議。有網民「下午茶2599」整理出還有好幾位在美國的華裔科學家也「離奇」過世，並指此現象「實在蹊蹺」，其中包括2018年12月在家離奇死亡的著名華裔物理學家張首晟；2020年確定新冠重大發現時在賓州被槍殺的美國華裔病毒學家劉冰；2022年9月世界首個1KN級液氧電泵循環火箭研究者李雨翀在美國亞利桑納州離世，年僅30歲，死因不明。

網民紛紛留言：「痛心」「總覺得這太邪門了」「請查明是否美國間諜幹的」「竟然這麼多人才意外和不明原因離世，感覺像是有預謀地暗殺」「是被境外不知名勢力謀害的？」「可以給他們派點安保人員嗎」「千軍易得，一將難求。我們應該痛定思痛，敲醒安全警鐘：保護好戰略級頂尖專家安全和健康。」

華裔 間諜 AI

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