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尋親7年 瑞典女孩在杭淚擁生父母 去年特地赴中讀書

中國新聞組／杭州7日電
小鳳（右）與親生父母見面畫面。（取材自都市快報橙柿互動）
小鳳（右）與親生父母見面畫面。（取材自都市快報橙柿互動）

23年前一名女嬰被棄於在杭州兒童福利院門口，後來被取名葉小鳳的女大生，2003年被瑞典一對夫婦收養，去年10月，她隻身到杭州，成為中國美院建築系的學生；尋親7年的她，在多方努力下，終於找到親生父母。

都市快報報導，今年2月19日，江西南昌鐵路公安處民警汪挺在網上刷到海外尋親信息，主動聯繫上葉小鳳，通過葉小鳳發來的照片，分析發現了三位和葉小鳳相貌相似的人，其中一位就是小鳳的親生父親、姜先生。汪警官打電話給姜先生，對方才發現女兒「前前後後來了中國三次找我們」。

認親成功的小鳳笑了。（取材自都市快報橙柿互動）
認親成功的小鳳笑了。（取材自都市快報橙柿互動）

姜先生再也無法平靜，「我不能再退出，我要承擔起我的責任」。據報導，姜先生哭著說起當年做這個決定的原因，自己從小也是唇腭裂患者，童年的陰影一直留在他心裡，葉小鳳出生時，他面臨單位轉制下崗，「經濟條件加上我自己的經歷，我很殘忍地做了放棄撫養的決定。」

報導指出，送走孩子後第二年，姜先生去了外省工作。這些年，家庭生活條件有所改善，現在一家人在寧波工作生活。接到汪挺電話後，他看到小鳳一個人來尋親，看著看著眼淚就流下來了。視訊中，小鳳聽著不由哭起來，有委屈也有釋然。小鳳的親生母親一直在邊上哭。

葉小鳳和親生父親在視訊時都哭了。（取材自橙柿互動）
葉小鳳和親生父親在視訊時都哭了。（取材自橙柿互動）

這次線上見面，請來葉小鳳的瑞典養父母、寄養家庭在場一起見證，葉小鳳所有的家人都在場。見面約在北京時間中午時間，瑞典和中國有7小時時差，小鳳的養母Catarina在當地時間5點就起來了，小鳳的養父因身體不好不能參加，他為女兒終於實現心願而高興。

2011年，葉小鳳養父母帶著她來中國尋親；2017年，16歲的小鳳一個人來杭州尋親。看著屏幕上的女兒，Catarina說，“我一直希望能找到你的父母。我一直知道『你是中國人』、尋找你的根這點，對你有多重要……」葉小鳳邊聽邊哭。

葉小鳳的親生父親向大家鞠躬，泣不成聲，「感恩你們培養出如此優秀的女兒，你們是我們的恩人，也是我們的親人」，他讓小鳳的養母放心，「我們只會做讓她幸福快樂的事，絕不會讓她為難，她永遠是你們的寶貝！」

線上見了女兒一面，親生父母再也控制不住情感，3月2日一大早，他們就趕往杭州。他們找了離小鳳校園比較近的飯店。小鳳的親生爸爸一見女兒就緊緊抱住。這個堅定的擁抱，小鳳等了七年。弟弟給姐姐獻花，一邊的媽媽眼睛紅了。小鳳的寄養家庭、周爸爸周媽媽一家被邀請前來，「你們是小鳳的救命恩人」，親生父母感謝周家對尚在繈褓裡的女兒的愛護。

小鳳與生母擁抱在一起。（取材自橙柿互動）
小鳳與生母擁抱在一起。（取材自橙柿互動）

「小鳳，現在你有三個家了，每個家的人都愛你。」葉小鳳聽了笑了。

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