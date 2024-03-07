「我是不合格的牛馬，熬不下去了」 湖南培訓女醫師手術刀割頸亡

網傳該名女規培生留下的遺書。（取材自微博）

湖南省人民醫院一名正在接受規培（規範化培訓）的25歲女醫學生，上月24日元宵節 在醫師休息室疑用手術刀割頸自殺身亡。她在遺書裡控訴「明明是假期，卻天天在加班」等語，並稱自己是「不合格的牛馬」「熬不下去了」，引來大批網民怒批醫院不合理排班，讓女醫學生成了廉價勞動力、累到死，是「成千上萬個規培醫學生的縮影」。院方尚未對此回應。

據香港 01、瀋陽晚報報導，這名女醫師畢業於湖南師範大學醫學院，正就讀研究生三年級，死亡時是湖南省人民醫院的規培生，也就是培訓醫師，中國醫學本科學生畢業後必須接受為期三年的住院醫師規範化培訓。

事發在上月24日元宵節凌晨，死者家屬表示接到其老師來電稱，她將自己反鎖在醫師休息室裡的廁所割頸自殺，經法醫鑑定左頸部有切口，身旁有手術刀，初步排除他殺。家屬趕到醫院想探視遺體及事發現場，不僅未獲院方同意，兩名家屬26日還被醫院保安推撞頭部及手部受傷，質疑院方企圖隱瞞卸責。

家屬並發文稱，「2月24日凌晨2點37分接到學校老師電話，說孩子已經自殺，沒有生命徵象。趕到殯儀館，工作人員以非工作時間不讓探視，拒絕讓我們見孩子，家屬強烈要求才見到，要求查看事故現場也被院方拒絕。」

據報導，這名女規培生留下了遺書，遺書中字字血淚，她寫道「我真的好累，想回去休息了」「明明是假期，卻天天在加班」「我就活該要一個人做兩個人甚至三個人的事情嗎」「規培的意義是什麼呢，是被別人任意拿捏，只要不死，想拿規培證，就得服從」「像牛馬一樣幹活」「心率已經150+了，可還在科室，還有事情沒做完，還是不能回去，還有出院等著我辦」「我真的堅持不下我去了」等語。

這名女規培生並寫道：「怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。對不起爸媽，生養之恩，來世再報。」「既然早晚要猝死 ，那就讓我自己選擇方式吧。再也不見了，這個世界。再也不用六點半起床上班上到凌晨了。寫不完的病歷再見了。」

該研究生的遭遇引發了網民對規培生制度的同情與對規培制度及院方排班的質疑：「又是一個規培生」「一張規培證，一張畢業證要了多少人的命」「她是成千上萬個規培醫學生的縮影」「很明顯過年排班都排學生的」「可不就是牛馬嘛，廉價勞動力」「敢自殺都沒敢辭職」「正常，醫護都是奴工，而規培醫學生更慘」「憑什麽拿著工資的醫師可以把活都推給規培生幹呢」。

湖南師範大學學工處工作人員則在3月4日表示，「需要了解此事，請透過正規管道向宣傳部聯繫」。

據網易報導，近年中國發生數起規培生的悲劇。2017年9月21日，山東大學齊魯醫院一名麻醉科規培醫師在醫師休息室疑自己注射了用於麻醉的丙泊酚後身亡；2022年4月，西安一名女研究生在交大一附院心內科規培輪轉期間被帶教老師多次批評致內心崩潰自盡；2023年1月8日，山東青島濱海學院附屬醫院26歲女醫師楊偉艷跳樓身亡，遺書也是「我已經好幾天沒睡覺了，真的太累了，讓我歇一歇吧……」

2023年8月，25歲吳麗去遵義醫科大學附屬醫院規培的第三天從醫院一棟建築墜亡；2023年11月23日，福建醫科大學一名研究生墜樓身亡，網傳是畢業的課題方向問題導致一直處於一種焦慮的狀態。