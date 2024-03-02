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福建20歲男偷渡柬埔寨被賣3次 「沒賺到錢」不願回國

中國新聞組／北京2日電
阿龍與小蘇的聊天紀錄。（取材自大河報）
阿龍與小蘇的聊天紀錄。（取材自大河報）

由外婆帶大的20歲小伙小蘇（化名）自2020年底經「朋友」介紹偷渡到柬埔寨做詐騙後，迄今已三次被賣，期間都被從事電信詐騙被騙人員救助回國工作的阿龍驚險救出，但小蘇最後仍決定留在柬埔寨。面對阿龍勸他趕緊回國，「實在沒有能力救你四次五次」，小蘇的回答還是，他是孤兒，家裡面也沒有什麼人，「要賺到錢才能回去」。

據大河報報導，阿龍在2月28日發布了一條朋友圈：同一個人，三年已被救出詐騙園區三次。「你是在柬埔寨打醬油嗎？還是跑各大園區臥底去了？」引發關注。阿龍說，該男子是孤兒，自小無父母關愛，尚未成年就到柬埔寨，在夜店從事DJ工作。他認為此人沒有做詐騙的主觀意願，於是在其求助時次次出手相助。

據報導，該男子小蘇在柬埔寨有三次被賣經歷。

他是福建泉州人，出生於2004年，從小被外婆照顧長大，2020年年底經「朋友」介紹，他偷渡去往柬埔寨西港從事電信詐騙工作，他聲稱後來沒做詐騙，去了某詐騙園區一家夜店「打碟」，也就是做DJ，剛上班沒多久就發現「不讓出來了」，那時他找到阿龍求救。這是阿龍第一次救他，當時他還未成年。

阿龍與小蘇的聊天紀錄。（取材自大河報）
阿龍與小蘇的聊天紀錄。（取材自大河報）

被救後，小蘇去了柬埔寨一家夜店學習「打碟」，2022年，認識了幾個「朋友」在夜店一起喝酒，「喝多了說要出去玩，就被人家從夜店帶走了，其實是騙了我，半路就被賣掉了」。小蘇說，他第二次聯繫阿龍求救，稱自己被賣到一個園區，但那個園區說不要他，就被轉賣到另外一個園區。阿龍在小蘇被轉賣路上帶著警察截住車救了他，他又回了夜店工作。

第三次被賣是2023年8月，小蘇又認識了幾個「朋友」被帶出去玩，對方卻稱前幾天在包廂裡錢沒了，懷疑是他另一個朋友拿的，讓他和朋友給錢才能走，他的朋友說沒拿，對方就控制他們，「把我們打了一頓，賣了」。後來才知道這群人專門綁架人口販賣到緬甸，他從去年8月在裡面待到今年2月底，第三次聯繫到阿龍求助。2月27日前後，小蘇被解救出園區。

阿龍也是在這時意識到，已經救了小蘇三次。他勸這個孩子「趕緊回國」。小蘇只說「我要是再出事，我也沒有臉找你了」，還錄製視頻向阿龍「磕頭道謝」。

記者詢問小蘇打算何時回國，他說，「沒有一分錢回去幹嘛，家裡面也沒有什麽人，在這邊後面繼續找個工作打碟啊。」在柬埔寨的身分還沒解決，會擔心家裡的外婆，但仍希望在柬埔寨賺錢，「要賺到錢才能回去。」

偷渡 緬甸

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