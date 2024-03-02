假星巴克招加盟商還在中國開50分店 詐財逾4000萬

假冒星巴克加盟商門店的外觀。（取材自微信）

一樣的咖啡 杯、咖啡機，還有點餐小程序，仍可能在假冒的星巴克 門店喝了仿製的星巴克咖啡。近日，上海青浦警方就成功搗毀一假冒註冊知名咖啡品牌商標團夥，抓獲嫌疑人17名，涉案金額超4000萬元（人民幣，下同），發現背後竟是一條集生產製造、倉儲運輸、業務培訓、營銷諮詢為一體又分工完整的犯罪網絡鏈，還在全中國開了50餘家分店。

據澎湃新聞報導，2023年11月，上海青浦警方接到外省市商戶楊先生報案稱，他於2023年5月在網上看到了一則「星巴克咖啡服務」的廣告，顯示可以全程協助開設星巴克分店，遂與其在青浦簽訂了加盟合同，誰料在雲南大理開店經營才兩個月，就收到了該咖啡公司的律師函稱其涉嫌侵權商標，於是報警。

青浦警方立即開展偵查，迅速鎖定了犯罪嫌疑人尹某和張某。民警並前往湖北、山東、河南 等地調取證據，並通過對涉嫌侵權商標的店鋪開展深入調查排摸和分析研判，一條集生產製造、倉儲運輸、業務培訓、營銷咨詢為一體的犯罪網絡鏈條逐漸清晰。2024年1月15日，青浦警方統一收網，在外省市一舉搗毀了該以尹某為首的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人17名。

經查，2023年5月至今，尹某、張某為非法牟利，在未經星巴克授權的情況下，打著該知名咖啡服務的名義對外謊稱具有該咖啡店加盟資質，並以每家店10萬元的加盟費在網上招募加盟商，後指導加盟商使用該咖啡店相關的商標、標識在全國各地開設經營假冒知名咖啡店鋪。

犯罪團夥還會派專人前往咖啡店開設地進行開店指導，並提供店鋪設計、咖啡豆採購、咖啡機租賃、飲品包裝、周邊定制等服務，例如一台咖啡機一個月的租賃費高達7000元，遠高於市場價格。犯罪團夥的主要獲利來源正是通過提供後續配套服務。截至案發，犯罪團夥共在全國多省市知名景點周邊開設50餘家咖啡門店，累計涉案金額達4000萬元。

刑法第213條規定：未經註冊商標所有人許可，在同一種商品、服務上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

假冒星巴克的咖啡店內部裝飾。（取材自澎湃新聞／上海公安供圖）

據紅餐網報導，星巴克的主要經營模式為直營，品牌投資開設門店，直接進行經營管理，並未開放加盟。為了更好發力中國市場，早在2018年，星巴克確實也與雀巢展開合作推出「星巴克咖啡服務」，由星巴克提供咖啡豆，經銷商可以售賣星巴克的一些經典產品，但杯子等周邊也不能出售，更不可以上外賣平台。近年部分不法分子就是鉆了「星巴克咖啡服務」的空子，高仿起了星巴克。