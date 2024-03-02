我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

假星巴克招加盟商還在中國開50分店 詐財逾4000萬

中國新聞組／北京2日電
假冒星巴克加盟商門店的外觀。（取材自微信）
假冒星巴克加盟商門店的外觀。（取材自微信）

一樣的咖啡杯、咖啡機，還有點餐小程序，仍可能在假冒的星巴克門店喝了仿製的星巴克咖啡。近日，上海青浦警方就成功搗毀一假冒註冊知名咖啡品牌商標團夥，抓獲嫌疑人17名，涉案金額超4000萬元（人民幣，下同），發現背後竟是一條集生產製造、倉儲運輸、業務培訓、營銷諮詢為一體又分工完整的犯罪網絡鏈，還在全中國開了50餘家分店。

據澎湃新聞報導，2023年11月，上海青浦警方接到外省市商戶楊先生報案稱，他於2023年5月在網上看到了一則「星巴克咖啡服務」的廣告，顯示可以全程協助開設星巴克分店，遂與其在青浦簽訂了加盟合同，誰料在雲南大理開店經營才兩個月，就收到了該咖啡公司的律師函稱其涉嫌侵權商標，於是報警。

青浦警方立即開展偵查，迅速鎖定了犯罪嫌疑人尹某和張某。民警並前往湖北、山東、河南等地調取證據，並通過對涉嫌侵權商標的店鋪開展深入調查排摸和分析研判，一條集生產製造、倉儲運輸、業務培訓、營銷咨詢為一體的犯罪網絡鏈條逐漸清晰。2024年1月15日，青浦警方統一收網，在外省市一舉搗毀了該以尹某為首的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人17名。

經查，2023年5月至今，尹某、張某為非法牟利，在未經星巴克授權的情況下，打著該知名咖啡服務的名義對外謊稱具有該咖啡店加盟資質，並以每家店10萬元的加盟費在網上招募加盟商，後指導加盟商使用該咖啡店相關的商標、標識在全國各地開設經營假冒知名咖啡店鋪。

犯罪團夥還會派專人前往咖啡店開設地進行開店指導，並提供店鋪設計、咖啡豆採購、咖啡機租賃、飲品包裝、周邊定制等服務，例如一台咖啡機一個月的租賃費高達7000元，遠高於市場價格。犯罪團夥的主要獲利來源正是通過提供後續配套服務。截至案發，犯罪團夥共在全國多省市知名景點周邊開設50餘家咖啡門店，累計涉案金額達4000萬元。

刑法第213條規定：未經註冊商標所有人許可，在同一種商品、服務上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

假冒星巴克的咖啡店內部裝飾。（取材自澎湃新聞／上海公安供圖）
假冒星巴克的咖啡店內部裝飾。（取材自澎湃新聞／上海公安供圖）

據紅餐網報導，星巴克的主要經營模式為直營，品牌投資開設門店，直接進行經營管理，並未開放加盟。為了更好發力中國市場，早在2018年，星巴克確實也與雀巢展開合作推出「星巴克咖啡服務」，由星巴克提供咖啡豆，經銷商可以售賣星巴克的一些經典產品，但杯子等周邊也不能出售，更不可以上外賣平台。近年部分不法分子就是鉆了「星巴克咖啡服務」的空子，高仿起了星巴克。

咖啡 星巴克 河南

上一則

美領事暗指港不需23條、釋黎能改善形象 公署：煽撤資

下一則

加拿大證實：華裔病毒專家 對中洩密

延伸閱讀

去年營收249億人民幣 瑞幸超越星巴克 成中國咖啡一哥

去年營收249億人民幣 瑞幸超越星巴克 成中國咖啡一哥
中國咖啡一哥易主 瑞幸咖啡超越星巴克

中國咖啡一哥易主 瑞幸咖啡超越星巴克
中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹

中國星巴克推出獵奇「紅燒肉拿鐵」消費者：喝起來甜鹹
盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

盼撤校內星巴克 加大兩校區學生請願

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年