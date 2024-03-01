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90後靠盜版小說App3年撈1億 妻驚：這麼賺？

中國新聞組╱上海2日電
杜某經營盜版熱門網路小說App，不到3年，營收金額超過1億人民幣。(取材自上觀新聞)
杜某經營盜版熱門網路小說App，不到3年，營收金額超過1億人民幣。(取材自上觀新聞)

工作沒幾年，「90後」杜某就租住到上海一套年租金50多萬元(人民幣，下同，約7萬美元)的豪宅裡，還可以開價值300多萬元的賓利，連妻子也吃驚問他：「什麼生意這麼賺？」據報導，杜某經營的是盜版熱門網路小說的「生意」，不到3年，他經手的這些盜版App營收金額就超過1億元。

上觀新聞報導，1990年出生的杜某大專畢業後一直沒有穩定工作，2020年底結識劉某，開始接觸盜版網路小說。具體而言，劉某手上有近20個專門盜版網路小說的App，杜某則負責這些App平時的運作與維護。杜某之後還拉了自己的同學徐某、朋友田某入夥，先後註冊了百餘家公司。

杜某用這些註冊的公司與多個App廣告行銷、變現平台簽訂了協議，將廣告植入App。

據報導，盜版小說包括了「慶餘年」、「瑯琊榜」、「鬼吹燈」、「盜墓筆記」等熱門作品，杜某等人的收益非常可觀。這些App的伺服器都架設在境外，具體獲利金額難以徹查，光是杜某等人記錄的台帳就顯示有上億元的營業額，平均每月廣告收益超過300萬元。

據杜某妻子回憶，雖然不知道丈夫在做什麼，但能明顯感覺到他變有錢了。杜某租了一棟豪宅，平時開著賓利車，買了不少奢侈品，家中一年開銷上百萬。不過，杜某在審判中辯稱，賓利是上家劉某買的，自己只有使用權。

2022年底，警方接獲檢舉，「慶餘年」、「瑯琊榜」、「鬼吹燈」等作品出現在某小說閱讀App上，隨後，杜某等人相繼落網；2023年12月15日，杜某、田某、徐某涉嫌侵害著作權案開庭；近日，三人分別以觸犯著作權罪，被判有期徒刑3年至1年10個月不等，併處罰金420萬元至20萬元不等，同時，三名被告刑滿後五年內，不得從事網路文學App等與網路文學著作權有關的職業。

圖為庭審現場。(取材自上觀新聞)
圖為庭審現場。(取材自上觀新聞)

App 盜版 租金

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