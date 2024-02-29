杭州女140萬名表和15金條失蹤 得知真相後卻後悔報警

小張保險櫃裡的手表和金條失蹤。（取材自都市快報橙柿互動）

浙江省杭州市濱江區長河派出所近日接獲一對小情侶報案稱，家裡門窗完好，保險 箱裡一隻價值140萬元（人民幣，下同）的名表和15根金條卻離奇失蹤。警方一查也大吃一驚，原來名表被女失主小張的男友小聞以47萬元賤賣，還花4萬元訂做一隻假表頂替，連金條都是他盜賣。不過小張並沒生氣，她說，內心其實挺糾結的，「如果男友早點坦白，我就不會去報警了」。

據都市快報橙柿互動報導，據警方調查，2月22日晚上11點，小張把首飾放進主臥保險箱時，發現櫃子裡15根金條不見了。這些金條是小張2020年以40萬購買，她很吃驚，因為保險箱沒有被撬過，家裡門、窗鎖也沒被破壞，金條就這麼憑空消失了。小張和小聞看了家裡的監控沒查到可疑狀況，在小聞的建議下，兩人一起去報警。

真的「梵克雅寶」手表。（取材自都市快報橙柿互動）

長河派出所展開調查，第二天，2月23日，請小張他們來派出所了解下情況，才知道小張的名表也丟了。「我還丟了塊表，被人掉包了」，小張說保險箱裡一塊「梵克雅寶」手表，表帶合不上了，懷疑被掉包。她拿手表專門去專櫃驗證，店員仔細對比表的重量、厚度都和真表不一樣，懷疑表是假的。

假的「梵克雅寶」手表，仔細比對與真表差別很大。（取材自都市快報橙柿互動）

「表是我在6年前在香港 專門買的，買的價格在140萬左右」，加上之前的金條損失，小張的損失達180多萬元。 小張一度懷疑是年前家裡突然辭職的保母偷的，但警方調查後排除，沒多久就查出小聞曾經賣過金飾。面對警察提問，小聞低著腦袋，很快就承認了。

小聞28歲，是溫州人，做二手車 生意，小張是杭州人，比小聞大3歲，經營化妝品公司，兩人家裡條件都不錯。兩年前，小聞和小張開始一起生活。小聞說，去年他生意上出現資金斷裂，平時自己生活大手大腳開銷大，急需錢，實在沒辦法就想到了女友的保險箱，先後拿了兩次。

第一次是去年11月18日，趁女友外出從她包包裡拿了鑰匙打開保險箱，拿的是「梵克雅寶」手表，以47萬元賣給了回收奢侈品的。因怕被女友發現，他花4萬多元在網上訂製並組裝了高仿表盤和一根高仿表帶後放回了保險箱。賣掉名表的錢，被他用來還網貸和生活開銷。

小聞承認拿走手表和金條變賣。（取材自都市快報橙柿互動）

到了今年1月，手上又沒錢了，小聞又分四次從保險箱裡偷了15根金條賣給了回收黃金業者，一共賣了40萬元。錢也被填補生意上的虧空，小部分用於和女友的日常消費、旅遊等。女友曾問他有沒有拿過，他想坦白，但他怕說出來會被分手，就沒承認，又怕女朋友懷疑自己，所以主動提出報警白。

辦案警方胡警官說，他們調查發現，那塊「梵克雅寶」手表被回收後又馬上被賣了，正追查這隻手表的下落。目前，聞某已被警方刑罰。

而更令人唏噓的是，小張說，她內心其實挺糾結的，如果男友早點坦白，她就不會去報警了。