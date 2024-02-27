甘肅2男疑酒後取樂 持煙花掃射千年古蹟「威遠樓」

男子手持煙火掃射有上千年歷史的國家級文物保護單位威遠樓。(視頻截圖)

有網民反映，元宵節 當晚(2月24日)，甘肅 定西市隴西縣有兩名男子手持「加特林」煙花，對著有上千年歷史的國家級文物保護單位「威遠樓」持續掃射。據悉，所屬管理方已向公安部門報警處理，暫未找到燃放煙花的人，經檢查樓體沒有受損。

來源：YouTube

香港01報導，有目擊者稱，涉事的兩名男子疑似酒後取樂。

極目新聞報導，甘肅省文物局官網資訊顯示，威遠樓位於隴西縣城中心，建於北宋天聖元年(1023年)，元中統二年(1261年)移置於此，明洪武元年(1368年)於舊址重建，清代維修；威遠樓佔地459平方米，為磚基三層木樓，分基座與樓體兩部分，通高26米；威遠樓是定西市現存時代較早、規模較大又保存完整的鐘鼓樓建築之一，全國重點文物保護單位。

隴西縣文廣局工作人員表示，威遠樓日常由隴西縣博物館 負責管理。隴西縣博物館一名工作人員稱，博物館方面看到網路上的影片後，館長26日已向隴西縣公安局報警。

「已經透過書面函件的形式向縣公安局報了警。」隴西縣博物館館長指出，持「加特林」煙花掃射威遠樓一事發生在元宵節當晚11時50分左右，值班巡邏的工作人員已經下班回家了。監視器影片看不太清楚，最終以公安調查的情況為準，「燃放者要麼是年輕人，要麼是孩子，公安部門正在查處，現在還沒找到人。」

館長表示，在關注網路上的影片後，博物館工作人員已對威遠樓進行了檢查，樓體沒有受損，「可能是影片拍攝角度的問題，看似對著樓體掃射，煙花應該沒接觸到樓體，但看著很近，還是很危險。」

館長表示，隴西縣對燃放煙花劃定了區域，燃放區域遠離住宅樓和古建築，不會把威遠樓景區及周邊設置為燃放區，「這次的事件是個例。」

相關影片在網上流傳，引起網民議論，有人稱「一旦把文物古蹟噴著火，會讓他倆後悔一輩子的」。更有網民批評，「(涉事者)絕對是壞，不可能是無腦」、「這不是無知，這就是故意」。