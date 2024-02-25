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黑龍江高樓大火 「1到17層全燒透」

記者謝守真／綜合報導
黑龍江佳木斯一商貿城在24日晚起火，官方表示，未造成人員傷亡。（取材自封面新聞）
黑龍江佳木斯一商貿城在24日晚起火，官方表示，未造成人員傷亡。（取材自封面新聞）

黑龍江省佳木斯市一處高層建築在元宵節傳出起火事件。24日晚間，火勢從下至上蔓延該建築同一單元的十幾層房間，所幸未造成人員傷亡。當地政府表示，正在調查起火原因。

綜合觀察者網、極目新聞報導，多段目擊者影片顯示，這棟位處黑龍江省佳木斯市的高層建築，起火層疑似為同一單元多個房間起火燃燒，現場濃煙瀰漫。 其中，一段影片內還有民眾聲音指出，「從1樓到17樓，全都（燒）透了」。而在起火高層下方，有七、八輛消防車進行處置。

報導指出，佳木斯三江商貿城A13號樓一商家稱，起火點是三江商貿城的高層住宅中的其中一個單元。另一名附近商家則表示，失火的是住宅大樓，火勢疑似從外牆開始燃燒，之後向上蔓延至整棟大樓。

黑龍江省佳木斯市一處高層建築24日失火，火勢從下至上蔓延，濃煙瀰漫。（取材自極目...
黑龍江省佳木斯市一處高層建築24日失火，火勢從下至上蔓延，濃煙瀰漫。（取材自極目新聞）

該小區另一棟樓的民眾表示，當天晚間6時30分左右看到窗外不遠處出現紅光，「突然間，外保溫層全著火了」，原以為是在放鞭炮，打開窗戶才發現是對面大樓起火，疑似是大樓從下至上十幾層的外保溫層起火。

據當地官方「彤心向陽」微信公眾號消息，向陽區應急局發布情況通報指出，24日晚間6時28分，向陽區橋南街道三江商貿城E區2號樓發生火情，消防救援力量立即到場處置，於晚間7時50分明火撲滅，未造成人員傷亡，起火原因正在調查中。

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