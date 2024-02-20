湖北21歲女子晨跑時遭殺害 2年多後兇手下場曝光

被害人晨跑畫面。（取材自南方都市報）

兩年多前一名21歲女子朱某甜在湖北竹山晨跑時，遭張某甲搶劫財物並殺害，張某隔日還返回現場侮辱朱某遺體。張某落網後一審被判處死刑後提出上訴，但遭駁回，最終最高法院在去年10月判決維持死刑定讞。根據裁判文書網近日消息，張某已經被執行死刑，而朱某的母親也證實，張某已在去年被處死。

南方都市報報導，最高法院近日公開了一份張某甲死刑複核刑事裁定書，裁定核准了湖北高院 維持第一審認定張某甲犯故意殺人罪、搶劫罪、侮辱屍體罪，決定執行死刑的刑事裁定。

朱某甜的母親馬女士受訪表示，她2023年10月向法院追問進展時，法院告知張某甲已被執行死刑。馬女士表示，相關的民事訴訟尚未定論，目前仍在審理中。

報導稱，朱某甜原本與母親一同在圳工作，因報名參加老家湖北十堰 竹山縣事業單位招聘考試，2021年10月18日回到老家備考。同年11月1日早上，朱某出門晨跑後，就沒有再回來，家人報警，四天後在南門山樹叢中找到朱某遺體。有搶劫、強姦等多項前科的張某甲在11月8日落網，他曾在1998年被判處無期徒刑，但經減刑後，於2016年刑滿釋放。

根據判決書，張某甲犯案當天帶著尖刀到竹山某公園準備搶劫，見到朱某甜獨自爬山，便尾隨她至公園山頂平台處，趁機殺害朱某並搜刮其財物，事後將朱某手機變賣換錢。隔天下午，張某返回棄屍地，侮辱朱某遺體後，將凶器丟棄到堵河河道內。

湖北省十堰市中級人民法院2022年5月23日一審判決，認定張某甲犯故意殺人罪、搶劫罪和犯侮辱屍體罪，判處死刑，處罰金人民幣5000元（約697.85美元）。張某不服上訴，湖北省高等法院12月29日駁回上訴，維持原判。最高法院2023年10月25日核准死刑裁定。