我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原有團隊不願回鍋 川普對中政策新團隊可能是這4人

消費品安全委員會擬宣布 亞馬遜要為第3方產品安全負責

天呀…男子爬上樂山大佛頭頂撒尿 景區這樣解釋挨轟甩鍋

中國新聞組／北京1日電
一名男子在樂山大佛頭頂撒尿。（取材自微博）
一名男子在樂山大佛頭頂撒尿。（取材自微博）

中國網路上昨傳出一段一名男子在四川知名景點樂山大佛頭頂撒尿的視頻，由於樂山大佛是全國重點文物保護單位，迅速引發熱議，不少人怒批男子觸犯「破壞文物罪」應送法辦。景區稍後回應稱這名男子有多年精神病史，且「正處於發病狀態」，已將他送醫。不過仍有不少網民批評景區景區管理不善，讓精神病患背鍋。

據界面新聞報導，這段「在大佛頭上撒尿」視頻在網上引起眾怒，不少網民留言：「孫悟空都不敢這麽猖狂」「他還轉一圈」「真是離了大譜，景區管理呢」「孫悟空也自嘆弗如」「太過分了啊」，有人說這名男子「一定看了『西遊記』」「上一個在如來手掌上撒尿被判了500年，你頭頂撒尿。1000年起步」「他一定會倒楣的」「此人必會遭到報應」。

稍後，樂山大佛風景名勝區管理委員會通報，1月31日下午5時15分，一名男性遊客翻越圍欄爬上佛頭，景區工作人員立即制止並配合公安民警將其勸離現場。經公安機關核查、醫療機構診斷，該名男子有多年精神病史，且正處於發病狀態。目前，已將該名男子送至醫療機構治療。

不過景區的回應仍讓大批網民不滿，批評景區管理不善，拿精神病患來甩鍋：「哈，果然精神病是最好的擋箭牌」「這意思是孫悟空上身了？」「精神病人不能連你們景區管理不善的鍋都背吧！這麽大一個人，看不到，還能讓他爬上去？」「精神病穿著這麽得體，還能到處旅遊。有保護傘吧」。

有網民說，去年4月，樂山大佛頭頂也出現白衣女子打坐，「大佛被坐了之後又被撒尿，這不會帶來噩運嗎？」「景區強調絕不允許攀爬，這不又爬上來了」「世界上最大摩崖造像又有1300多年歷史的大佛被撒尿，奇恥大辱」。

名勝

上一則

車震？江蘇副局長、女師一氧化碳中毒 網酸「一點縫隙都不留」

延伸閱讀

慈濟灣景區慶新春 多族裔共迎龍年

慈濟灣景區慶新春 多族裔共迎龍年
華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡
中國河南拚觀光使出「美男計」8塊腹肌色誘各地遊客

中國河南拚觀光使出「美男計」8塊腹肌色誘各地遊客
楊紫瓊影集兩樣情 「西遊」bye 「孫家兄弟」紅到非洲

楊紫瓊影集兩樣情 「西遊」bye 「孫家兄弟」紅到非洲

熱門新聞

Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
涉嫌抄襲的其中兩幅作品，左的作者是鍾大椿，右的作者是石桂艷。(取材自上游新聞)

紙張比例都照搬…博主控國家一級美術師抄襲4幅畫

2024-01-26 06:30

超人氣

更多 >
台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選
想遠距工作？這10家公司在招人

想遠距工作？這10家公司在招人
87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州
保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物

保持腸道健康 這位營養專家每周吃30種植物
參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」

參議員砲轟社群媒體CEO 控查克柏格「手上沾滿鮮血」