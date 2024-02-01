15樓拋下兒女 生父、情婦處死 生母：孩子總算可以安息

15樓拋下兒女，生父張波與情婦葉誠塵已伏法。（取材自介面新聞）

2020年11月，重慶一對未滿3歲的姊弟遭生父張波及其情婦葉誠塵共謀從15樓家中拋出墜亡案件，張波及葉誠塵去年5月二審被判死刑，最高法院近日對此案覆核後裁定死刑，並於昨（1月31日）對兩人執行了死刑。小姊弟的生母陳美霖聞訊後大哭說「弟弟妹妹總算可以安息了」，她隨即前往安置兩個孩子骨灰的天台寺，將兇手被執行死刑的結果告訴孩子。

影音來源：YouTube

據界面新聞報導，2020年11月2日，2歲的姊姊和1歲的弟弟從重慶南岸區某小區15樓家中墜地身亡時，張波還癱坐地上「悲痛」大哭，但警方事後查出小姊弟就是被張波及其女友葉誠塵共謀從15樓推拋下樓致死。2021年12月28日，重慶市第五中級人民法院以故意殺人罪判張波、葉誠塵死刑。張波、葉誠塵上訴，二審維持原判。

近日，最高法院對被告張波、葉誠塵故意殺人死刑複審一案裁定核准死刑。複審期間，張波、葉誠塵委託了辯護律師仍為自己辯護。

最高法院複審確認，張波隱瞞已婚已育事實，與葉誠塵建立不正當男女關係。2020年2月，張波與妻子陳美霖離婚，約定女兒由陳美霖撫養，兒子由張波撫養至6歲後歸陳美霖撫養，張波分期向陳美霖支付80萬元人民幣（約11萬美元）扶養費。

葉誠塵知曉張波與陳美霖離婚，仍將小姐弟視為其與張波結婚的障礙和以後共同生活的負擔，兩人為此多次共謀以製造意外高墜方式殺死小姐弟，且葉誠塵多次不斷催促、威逼張波動手殺人，並給張波限定最後時限，還多次強調「他們（小姊弟）就不該存在」、「娃兒解決了才見面」、「但必須是2個一起」等語。

張波於是誘騙陳美霖將女兒送至其家中。2020年11月2日下午，張波將在15樓家中窗台玩耍的小姊弟雙腿抱住掀出窗外，致女兒顱腦損傷死亡，兒子顱腦及胸腹腔多臟器損傷造成呼吸循環衰竭經搶救無效死亡。

最高法院認為，張波、葉誠塵故意非法剝奪他人生命均已構成故意殺人罪，兩人是共同犯罪，都是主犯，其行為「嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪動機極其卑鄙，情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果和罪行極為嚴重，應依法懲處。」核准安排張波、葉誠塵會見近親之後執行死刑。

澎湃新聞報導，陳美霖聽到兩人被執行死刑時大哭說：「這下，弟弟妹妹（兒子、女兒）總算可以安息了」；她說，事發前幾天，女兒還說想爸爸，「想跟爸爸在一起。」她過去幾年苦苦強撐著，就是為了兩個孩子討回公道。