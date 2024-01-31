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緬北電詐倖存者：殘暴KK園區 中國黑幫主使

中國新聞組／北京31日電
白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。 （新華社）
白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。 （新華社）

緬甸KK園區以詐騙犯罪聞名，據稱有上萬人被販運到形同監獄的園區內從事詐騙，拒絕參與者的下場是遭到虐待甚至被殺。德國之聲近期揭露，園區的幕後主使者其實是中國人，包括常駐泰國的中國商人王益承、澳門黑幫老大尹國駒。而KK園區所在的地區更曾是「一帶一路」的投資目標區域。

據報導，透過與當地多名倖存者會面。他們描述在園區中無所不在的監視、酷刑，甚至每周都有人慘遭殺害。來自西非的年輕人盧卡斯說：「我們一天工作17小時，不敢有怨言，也沒有休假。如果我們說想離開，他們說會把我們賣掉，或者殺了我們。」

究竟是誰在幕後組織這種殘酷的行動？報導引述多個消息來源指出，園區的幕後主使者其實是中國人。

該報導追蹤了幾名詐騙受害者的資金去向，線索均引向KK園區用於收集受害者款項的加密貨幣錢包，然後這些資金又被輸送到了其他錢包。這些錢包就像數位帳戶，湧來儲存加密貨幣。

其中一個錢包是由常駐泰國的中國商人王益承開設。他從KK園區的加密貨幣錢包獲得了價值數千萬美元的加密貨幣。期間，他擔任亞太經濟交流總商會副會長。該協會位於曼谷，旨在促進中泰關係。

報導提到，王益承僅是龐大犯罪網絡中的一員，這網絡最終導向了一名惡名昭彰的中國黑幫老大。

亞太經濟交流總商會與海外洪門文化交流中心共用一棟大樓。 2023年，後者與曼谷另一家洪門中心因非法經營並充當中國組織犯罪幌子而遭到泰國警方搜索。

這些組織皆與綽號「崩牙駒」的澳門黑幫老大尹國駒關係密切。尹國駒於2018年創立世界洪門歷史文化協會，該協會因涉組織犯罪而遭到美國制裁。

報導說，尹國駒的洪門組織也支持北京的「一帶一路」倡議。美國和平研究所緬甸計畫主任塔爾（Jason Tower）表示，「尹國駒經常將一句話掛在嘴邊，他說他以前為販毒集團拚命，現在為中國共產黨拚命。」

報導還提到，KK園區所在的地區是中國「一帶一路」的投資目標區域。中國政府曾在報告中讚揚了KK園區附近的發展項目，將其視為「一帶一路」雄心的一部分，但後來因該園區被指控存在大量詐欺行為而與其撇清關係。

一帶一路 貨幣 泰國

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