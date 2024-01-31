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緬北電詐要犯 果敢王等10人押解返中

中國新聞組／北京31日電
10名緬北重大犯罪嫌疑人被成功押解回中國，圖為緬甸警方30日在緬甸內比都國際機場向中國公安機關移交緬北重大犯罪嫌疑人白所成。 （新華社）
10名緬北重大犯罪嫌疑人被成功押解回中國，圖為緬甸警方30日在緬甸內比都國際機場向中國公安機關移交緬北重大犯罪嫌疑人白所成。 （新華社）

針對目前緬北電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，中緬持續加強警務合作，緬甸警方30日向中國公安機關移交了「果敢王」白所成、白應蒼、魏懷仁、劉 正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人，中國公安機關當晚將10人押解返中。

@bj1230811088

重大战果！白所成等10名缅北重大犯罪嫌疑人被押解回国，白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发等10名缅北重大犯罪嫌疑人被成功押解回国 #云南警事  

♬ 原聲 - 全球反诈联盟

據人民日報、央視新聞等報導，長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網路詐騙犯罪活動，詐騙金額龐大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪。

中國公安機關在2023年12月10日對白所成等10名緬北果敢自治區電信網路詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。 隨後，緬甸警方陸續抓獲了中國公安機關公開通緝的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名犯罪嫌疑人，白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人在逃 。

在外交部和中國駐緬大使館大力支持下，公安部派出工作小組赴緬甸開展國際警務執法合作，工作小組與緬方進行多輪會談磋商，就聯合打擊電信網絡詐騙犯罪、全力緝捕並移交電信網路詐騙集團重要頭目等達成一致意見。

緬甸警方30日決定將到案的上述6名犯罪嫌疑人以及中國公安機關前期通報的另外4名重大犯罪嫌疑人移交中方。當天，中國公安部組織雲南公安機關民警赴緬甸執行包機押解任務，成功將相關犯罪嫌疑人押解回國。

這項行動是中緬兩國進行國際警務執法合作取得的又一標誌性重大戰果，充分彰顯了兩國聯合打擊跨國電信網路詐騙犯罪、共同攜手維護安全穩定秩序的堅定決心和堅強意志。

中國公安機關相關負責人表示，為堅決徹底剷除緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪「毒瘤」，公安部與緬甸警方持續開展執法安全合作，雲南公安機關不斷深化與緬甸相關地方執法部門的邊境警務執法合作，在前期持續不斷打擊下，迄今已有4.4萬名緬北電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中方，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網路上在逃人員2908名 ，有力打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果。

30日在雲南昆明長水機場，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名...
30日在雲南昆明長水機場，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人被公安機關成功押解回中國。 （新華社）

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