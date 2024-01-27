養頭80豬花18億？ 華中農大教授研究疑造假 網：科研費被豬吃了？

養豬，示意圖。（取材自財新網）

華中農大教授黃飛若被舉報涉嫌學術造假，他疑似在論文中虛報以18億元（人民幣，下同，約2.5億美元）的價格飼養豬，引起質疑。黃飛若是該校動物科學技術學院教授，研究動物飼料添加劑山竹醇。有學生指出，黃的實驗數據顯示，一頭豬每天需花費43.2萬元的山竹醇，而研究80天的總費用高達17.97億元，明顯不合常理。

綜合網上訊息顯示，黃飛實驗對象是80頭豬，每天投餵800元/mg的山竹醇，52天總費用驚人，網友紛表示質疑，「這山竹醇到底存不存在？這是真研究，還是套取國家科研資金？」有人酸：山竹醇，黃飛若「發明」的一種「全能」物質，800塊1毫克，沒錯，價格比黃金還貴。更有網友笑稱「這豬啊，一頓飯一套房」。

在黃飛若的實驗裡，分別做了三種數據實驗，而山竹醇分別是以200mg，600mg，800mg/KG添加到豬豬的飼料裡，張黎舉例了200mg的例子。每千克飼料添加了200mg山竹醇，實驗養了80頭豬，也就意味著一頭豬一天光吃山竹醇就要42萬元

在黃飛若的論文裡，飼養了80頭豬52天，那麽加起來一共是17.97億 。這還只是最小添加量的算法。如果是按照600mg或800mg拿將更多。

有網友強調，最重要的一點是知網關於山竹醇有關論文研究，幾乎全部來自黃教授指導，因此有理由懷疑山竹醇也許壓根就不存在，只是黃教授騙取國家科研資金的幌子。