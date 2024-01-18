玄學投資鼎益豐高息吸金 50萬人踩雷 創始人捲30億逃美被抓

馬小秋與隋廣義2011年攜手成立鼎益豐集團。（取材自澎湃新聞／山東商報旗下金融新媒體海右財經圖）

以「禪意投資 」、「玄學投資」等名號開展金融業務的深圳資產管理公司鼎益豐傳出爆雷，大批投資人趕往總部討要說法，公司稱，創始人之一馬小秋捲款30億(人民幣，下同，約4.2億美元)偷渡 到美國被抓，實控人隋廣義還在尋求中東財團資金兜底，「公司已經沒錢了」。而鼎益豐早在去年即出現兌付危機，並被官方提示有非法集資風險，因管轄權在香港 ，50萬投資人維權難度高，估計債務高達超1300億。

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證券時報報導，在業內，鼎益豐一直是謎一樣的存在，旗下理財產品年化收益率最高能達100%，但底層資產到底是什麽，沒人能說清。去年8月起，陸續有投資人拿不回到期的本息，鼎益豐辦公地點要求兌付的投資人一波接一波。

據報導，幾乎所有投資人認購合同約定的管轄法院都是香港法院。北京市盈科（深圳）律師事務所高級合夥人朱逸聰律師表示，「這個協議裡面藏了很多不利條款，簽署有風險，香港法院的訴訟成本會非常高，投資人想打官司難度很大。」

報導稱，2023年8月，就在鼎益豐出現兌付危機之時，鼎益豐內部投資經理依然還在瘋狂兜售高額收益理財產品。比如半年封閉期產品：年化收益率18%，投資100萬，半年到期一次性給付118萬元。最令人咂舌產品是認購原始股，投資100萬，每年返1萬，滿5年退出，一次性返還395萬，本金加總收益一共400萬；10年期滿退出，一次性返還1090萬，本金加總收益一共1100萬。

被一群投資人圍住的國際部李經理說，「公司目前確實沒錢了，領導還在四處籌錢，馬總（馬小秋）上個月捲款跑路偷渡美國被警方羈押，目前取保候審。隋主席（隋廣義）還在跟中東財團協商引入資金緩解燃眉之急，我跟你們一樣著急，因為我也投資了200萬。」

隋廣義和馬小秋是鼎益豐的核心人物，但去年年中傳出隋馬二人不合的消息，馬小秋與鼎益豐捆綁宣傳的鏈接也被大量下架，疑似因其卷走投資款有關。去年2月，馬小秋已辭去所有職務。

李經理表示，「馬小秋卷款至少30億元，資金已經轉移到美國」，但此說未能查證。公司內部電腦登記的投資人數約50萬人，鼎益豐面臨的債務大概是1320億元。

面對如此巨額債務，鼎益豐1月10日在投資人微信群發布公告，所有投資者封閉8個月不能退出，滿10年資產保底增值20倍。 鼎益豐對這一方案的說辭是，為順利上市，特向投資者以上要求。