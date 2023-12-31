浙男娶領導女兒 觀念差距大閃離 妻出房出車出錢 夫要求她做家務

小夥娶領導女兒因觀念差距大閃離。星視頻示意圖。（取材自微博）

浙江一小夥娶領導女兒認識三個月後閃婚，婚後因女方稱「我出房出車出錢，還被要求做家事」及消費觀念等差異矛盾不斷，因此對簿公堂，在結婚一年後，法院判決離婚。

都市快報報導，2022年，26歲的小琴在父親任職的事業單位做一名合同工，而小輝來自山西農村，名校碩士畢業，得知小琴父親正是這家單位的高層領導，於是對小琴展開了追求。

在業務上，小琴父親很器重能力出眾的小輝，一邊也暗示小琴不要錯過這麽優秀的男生。有了這位準「老丈人」的默許，小輝追的更起勁了。於是，禁受不住被催婚的壓力，三個月後，兩人登記結婚。

報導說，婚後兩人因生活、觀念差異引起諸多矛盾。「爸爸媽媽當我寶貝一樣的，我在家確實不太幹家務，可他要我做這做那，還說這都是女人該幹的。」小琴列舉了一堆家事，委屈地說：「我倆結婚，房子車子都是我家的，連辦酒席的錢也是我爸媽出，不就是因為家裡疼我，希望他能在生活上多擔待點麽？但他事事要跟我算帳，還說為什麽家裡給我配了寶馬車，而只給他普通小車？」

「還有消費觀念的差異。我說我出錢請家政工，我們可以把時間騰出來，他不肯，說我浪費錢。以前我每年都會出國旅遊，結了婚，他又不同意，讓我把錢攢起來，以後大家一人出一半買房子。」小琴無奈的說，「我花的是自己的錢，卻像割他的肉一樣。」

雙方協調幾次不成後，爭吵不斷的小琴回到娘家並起訴離婚，在他們登記結婚一年後，法院判決離婚。