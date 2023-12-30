山西女花575萬公款請大師「綁姻緣」 結果被騙還獲刑5年

小萍向「師娘」轉帳截圖。（取材自極目新聞／山西高院供圖）

為了挽回男友，山西一公司女出納竟挪用575萬元（人民幣，下同）公款，請大師「綁姻緣」，結果卻遭詐騙，不但沒能挽回男友，還從受害人同時也成了犯罪嫌疑人，獲刑5年。

極目新聞報導，山西高院 28日公布的這起案例指出，1996年出生的郭某萍曾擔任山西某建設集團有限公司的出納，與男友分分合合幾年，多次維繫感情無果後，偶然間聽說「風水命理求姻緣」，便在網上找到一家名為「元神天師」的店鋪，欲尋求「風水大師」，通過「算命做法事」方式促成自己與男友的姻緣。

郭某萍下單了1000元的福袋為自己祈福，卻並沒等到男友「回心轉意、死心塌地」。網店客服「正一真人」告訴她，這是因為她男友身上有不乾凈的東西，導致感情不和睦，需通過做法來驅除。其男友需「斬桃花」、其家人需要「驅魔」「還陰債」，並以此為由讓郭某萍購買「符咒」「做法事」「燒元寶」等產品及服務。

郭某萍認為自己真遇到了「大師」，於是通過「大師」妻子發來的號碼，應對方要求通過微信 先後下單了更大金額的「祈福」「做法事」服務。期間，郭某萍多次表達自己因購買上述服務，信用卡 、借唄透支了很多錢，還要還房貸，已負債累累。「大師」以可以「開財庫門，補金山銀山進去」為由，勸說郭某萍繼續購買網店服務。

此時的郭某萍已經喪失理智，完全被「大師」的說辭蒙蔽了雙眼，於是打起了挪用單位公款的「歪主意」。郭某萍作為公司的出納，公司的U盾、銀行卡及密碼、現金均由她一人保管，她於是在一年半的時間裡，先後從公司帳戶轉走607萬餘元至自己的帳戶據為己有，且沒有被他人察覺。

直到2021年9月，「大師」在太原落網，網店商品被下架，郭某萍看到某公安機關在微信公眾號上發布的一篇文章，才猛然意識到自己遭遇了詐騙，隨即報案，如實供述了自己侵占公司資金的事實，並稱她一直付錢下單的原因是「他們一直嚇唬我說家裡人會遭遇各種災禍，我就一直給他們錢，讓他們幫我『做法事』，我太害怕了」郭某萍哭著說。

據查實，自2021年5月14日至2021年9月13日間，郭某萍從「元神天師」網店購買「 祈福」「做法事」服務累計達40餘次，單次金額從幾百元至一百多萬元不等，支出共計575萬餘元。

報警被騙的受害人郭某萍，同時也成了被告人。郭某萍利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額巨大，構成職務侵占罪，被依法判處有期徒刑五年，並處罰金20萬元。

被告人「風水大師」邵某、華某利用封建迷信手段虛構事實騙取被害人錢財，數額特別巨大，已構成詐騙罪，二人判處有期徒刑15年、並處罰金20萬元。