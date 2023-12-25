時速178追撞 理想L7爆慘烈車禍 網：若特斯拉被噴死

理想L7事故非常慘烈，車頂被掀翻，A、B柱也完全斷裂。(視頻截圖)

一輛廣州車牌疑似理想L7，21日晚間在廣東清遠出現重大交通事故，駕駛者身亡。從網友發布的影片、照片情況來看，車頂幾乎完全被掀開，A、B柱也出現斷裂，引發了網路討論。

來源：YouTube

橙柿互動報導，理想汽車為回應公眾的各種疑問，公布事故相關影片，碰撞前三秒，車速在178km/h時駕駛採取煞車措施，車速大幅超出AEB工作範圍。車輛以96km/h的速度追撞前方斜跨雙車道、正在行進的大貨車，鑽入卡車下方後衝出道路。

車禍現場。（ 取材自橙柿新聞）

理想汽車指出，結合車輛後台資料初步分析，車輛在行駛過程中未開啟輔助駕駛功能。目前，相關部門已封鎖事故現場進行調查處理，「我們將配合警方要求提供一切必要數據資料，以便盡快還原事故全貌，同時也將為車主家屬提供必要的支援。」

對此，有網友表示，「這種路況也敢踩178啊，真不把自己生命當一回事」，還有網友質疑，理想L7當時疑似在和旁邊的車飆車。

網易跟貼「這要是特斯拉 ，不得噴死？」並指每個出事故說剎車失靈的車主，為什麼不將存儲卡的行車紀錄影片公布？

公開資料顯示，理想L7於今年2月正式上市，售價區間為31.98萬元-37.98萬元人民幣，純電續航里程210公里，最高車速可達180公里/小時。