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曾力壓許家印 泛海老董盧志強千億產業瀕破產 被限制高消費

中國新聞組／北京17日電
盧志強曾是中國前十大富豪。（取材自每日經濟新聞）
盧志強曾是中國前十大富豪。（取材自每日經濟新聞）

7年前還是中國前十大富豪，身家一度力壓中國恒大集團創辦人許家印的地產大老盧志強，其一手打造的「泛海系」最終還是沒等來好消息，預重整失敗，再加上三季度末的財務數據並未改善，3年多虧了340億元（人民幣，下同），分析人士認為，千億地產巨頭ST泛海（泛海控股）可能面臨破產。目前泛海已提前鎖定退市，董事長盧志強成為被執行人，被限制高消費。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，泛海控股自11月30日以來，已連續11個交易日收盤價低於1元面值，最新收盤價報0.59元/股，總市值跌至30.66億元。

按照交易所規定，如果公司股票連續20個交易日每日收盤價均低於1元/股，交易所將終止其股票上市交易。以12月14日收盤價0.59元為基準，在剩餘的9個交易日內，公司股價即使每日漲停也無法重返1元。這意味著，泛海控股已提前鎖定面值退市。

截至11月28日，泛海控股及控股子公司連續12個月內累計訴訟、仲裁涉案金額合計56267.24萬元，占公司最近一期經審計凈資產（絕對值）的10.30%。此後，泛海控股的股價便一路向下。雪上加霜的是，公司之前公布的增持計劃也未能如期完成。12月11日公告稱本次合計增持金額僅為769.47萬元，未達下限。

今年4月27日，北京市一中院決定對泛海控股啟動預重整。然而，12月1日晚間，泛海控股公告稱，臨時管理人經調查發現泛海控股作為上市公司已不具備重整可能。據此，北京市一中院決定終結泛海控股預重整。據21世紀經濟報道，分析人士認為，這也基本宣告了泛海的終局，即可能面臨破產的命運。 

曾經風光無限的盧志強如今也已成為被執行人，被限制高消費。而今年的「胡潤百富榜」中也已經找不到他的名字。

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