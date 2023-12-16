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男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

中國新聞組／北京16日電
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

中國網路近日瘋傳一段視頻，重慶一名男子與一名大媽因占用攤位一事當街大吵，雙方僵持不下之際，男子突然出奇招連續親吻大媽4次，讓大媽無法招架，瞬間語塞。男子的「魔法攻擊」引發熱議，網讚「絕招一出，大媽KO！」「也許暗戀許久了？」有網友則注意到男子親吻大媽時，他的妻子就站在旁邊，其妻的反應讓不少網友「求老婆心理陰影面積」。

綜合香港01、九派新聞報導，網傳視頻拍攝與事發時間是12月11日，地點在重慶銅梁。目擊者指，該名男子在上述地點已擺攤幾個月，但有大媽不滿男子生意好，每天拿鐵塊「占位」卻不擺攤，也不准男子擺攤，男子最終忍無可忍與大媽爭執。

視頻中，穿黑衣戴黑帽男子，與穿粉紅色毛絨上衣大媽當街爭吵指罵，男子斥責大媽，「我中國人！我哪裡的人？」「銅梁人你就欺負外地人，銅梁不是你1個人的銅梁，銅梁是大家的！」。其間男子妻子在旁邊，一度加入戰團喝罵大媽。

穿黑衣戴黑帽男子與穿粉紅色毛絨上衣大媽爭吵指罵。（視頻截圖）
穿黑衣戴黑帽男子與穿粉紅色毛絨上衣大媽爭吵指罵。（視頻截圖）

2人爭吵期間，有大批路人圍觀拍攝，大媽指責路人「照照照！照什麼照？」，男子趁大媽分神，竟出動「絕招」一連吻向大媽4次，包括額頭及面頰等，讓大媽無法招架，拍攝者則邊拍邊笑。據目擊者表示，男子親吻大媽時仍不忘繼續飆罵「壞人變老了，不是老人變壞了」等，其妻子仍站在旁邊。

視頻引起網友熱議，笑言「這，一吻，紮紮實實在臉頰上，大媽心都化了」「是個狠人，給大娘都給整懵了」「誰耍誰啊」「『吻』明戰勝蠻橫」「這個好這個好......能動嘴就別動手嘛」「也許暗戀許久了」。

男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。（視頻截圖）
男子親吻大媽時，妻子仍站在旁邊。（視頻截圖）

也有網友認為即使大媽無理，男子行為也有不妥，「這樣親大媽屬於性騷擾吧」，「我也不贊同當事人的做法，不髒嗎？」，「噁心」，「吵歸吵，要這麼親大媽完全可以反過來告他調戲」。

也有大批網友關注男子妻子反應，「他老婆怎麼想的」，「求老婆心理陰影面積」，「畫面太刺激了吧......」。

據報導，最終，民警在場勸解了雙方。

性騷擾 香港

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