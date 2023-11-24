簡訊送喜帖「被反詐」…親友手機被屏蔽 陝西婚禮空桌

陝西一位父親表示，自己用簡訊發送喜帖，結果在不知情的狀況下被屏蔽。（取材自華商報）

中國近年來積極加強各種防範電信詐騙 的方法，例如嚴格的手機號碼實名制等措施，不過最近發生一起陝西的父親以簡訊通知眾多親友自己女兒結婚的喜宴地點和日期，但遭電信商後台自動屏蔽，目前投訴無果的尷尬現象；而在四川瀘州，村民自發在一同村村人家前立牌「緬北電詐之家」，被指有貼標籤之嫌。

據華商報報導，任職陝西周至縣某單位的陳先生今年50歲，他說，11月3日是女兒大喜的日子，「10月25日，我就給親朋好友發了短信（簡訊），邀請大家參加我女兒的婚禮」。之所以選擇發簡訊通知，一是朋友同事較多，挨個打電話費時，二是覺得以簡訊的方式通知，更正式更有誠心，也有利於親朋好友保存，記下婚禮的具體時間。

使用中國聯通電信服務的他強調，「幾百條短信都是我點對點發的，擔心群發出問題」，且當天所有簡訊都顯示發送成功。

不過他女兒的婚禮，訂了40桌酒席卻空了5桌多，很多人未到場，事後還責怪他沒通知。他向電信商了解後，才發現是電信商後台「誤以為是詐騙短信，自動進行了遮罩或攔截」。理由是重複的簡訊數量過多、過於頻繁。

為此，電信商提出人民幣30多元簡訊費、500元（約70.2美元）電話費方案，陳先生都表示不能接受。而目前溝通已經半個多月都未能就賠償達成一致。

此外，四川瀘州一村民家前出現一塊牌子，紅底白字寫著「前方緬北電詐人員羅某某之家」，並標有指向箭頭；村民委會員表示「牌子非村里所立」，附近村民也稱羅某某現在的確未在家中，跑到緬甸 去了。

上游新聞報導，村民表示，「這戶人家只有他一個人去緬甸了，現在老家只有父母，老婆和孩子都在縣城。」龍鳳鎮相關分管負責人指出，經核實，羅某某是當地村民，為登記在冊吸毒人員，按照相關管理要求，應每月進行報到，但其一直不現身，違反相關條例。去年底，經上級反饋，羅某某已到達緬北地區。