杭州新東方被罰停止辦學…檢舉網紅挨轟 網：劣幣逐良幣

「鐵頭」舉報新東方引發嚴重家長不滿。（取材自上游新聞）

知名補教機構新東方在杭州的課程8月遭檢舉違反「雙減」政策，處罰結果近日公布，相關公司停止辦學並罰款15萬餘元（人民幣，下同，約2萬美元）。許多民眾批評，認為這只會讓市場「劣幣驅逐良幣」。

綜合媒體報導，杭州新東方遭網紅檢舉違規補課一事，官方處罰結果已公布：杭州拱墅區綜合行政執法局責令杭州學士教育科技有限公司大關路第五分公司（曾用名為杭州新東方教育咨詢有限公司）停止辦學、退還所收費用，並罰款15萬3787.50元，也就是違法所得一倍的罰款。

8月4日起，一名網紅在社群媒體 上發布一系列拍攝新東方開展暑期補課的短影音，並向當地教育局 檢舉。10日，話題「杭州新東方全面停課」、「網紅稱要讓補課行為在浙江斷根」登上微博 熱搜，引發關注。

之後，該網紅又叫板新東方旗下直播間東方甄選，「我要說真話，你的那份產品50塊錢，那個故事可能就要40塊錢，按照法律規定，我會讓你付出慘痛代價」。東方甄選回應，該網紅假借「打假」之名，歪曲事實，惡意「維權」，發布大量抹黑東方甄選的言論，嚴重侵犯公司聲譽，給廣大消費者帶來困擾，已經發布律師函。11月14日，該網紅發布視頻，向東方甄選和董宇輝致歉。

杭州新東方遭官方行政處罰資訊公布後，微博上不少網友熱議。有網友認為，造成課外補習需求的原因沒解決，結果就是劣幣驅逐良幣，培訓機構從地上轉入地下，各種品質差亂收費的培訓機構取代新東方這樣比較正規的機構，成為培訓市場主體，「學生和家長都在付出更大的代價」。

也有不少人批評這名檢舉者「除了紅了他自己，還對誰有好處了？」、「老師失業了，網紅帶貨了，孰對孰錯呢」。

2021年7月中國政府發布教育「雙減」（減輕校內課業和校外培訓的壓力）政策，嚴查教師在校外有償補課，禁止校外培訓機構占用節假日、休息日、寒暑假進行義務教育階段的學科培訓，並要求這類企業的部分業務要轉型為非營利，結果造成培訓機構大量關門、補教老師失業。