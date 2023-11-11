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河北高校女生1人占16圖書館座位、暴力趕人 校方如此回應…

中國新聞組／北京11日電
「霸座」女生斥責坐在她旁邊穿黑色衣服的學生。（視頻截圖）
「霸座」女生斥責坐在她旁邊穿黑色衣服的學生。（視頻截圖）

河北省滄州交通學院一名女學生經常在校內圖書館「霸座」，而且一次就佔16個座位，學生若是硬要在她的占領區裡坐下，這名女生不僅會高聲斥責，還會拿水瓶打學生的頭，當場暴力驅趕。有學生不滿她的行徑，暗自拍下視頻放上網，稱學校只會勸導，無力約束，引來網友批評校方消極處理。校方回應「現在的小孩脾氣不好說」，還是先勸導，並增加圖書館安全巡視。

紅星新聞報導，11月9日，有網友發布多段「河北省滄州交通學院一女生占多座位自習並毆打其他同學」視頻，引發討論。視頻發布者表示，該女生在學校圖書館占據一整張桌子不讓別人使用，一旦有別人坐下便會大聲阻止或動手威脅。

從網友上傳的多段視頻中看到，一名女生在學校圖書館內學習，其坐在一張長方形桌子偏中間位置，周圍座位都沒有人。當有人坐在這張桌子其他位置，該女生就會讓其離開，如果遭到拒絕，該女生會大聲訓斥對方，甚至掏出水瓶擊打桌子威脅對方離開。中一名穿黑衣服的女生曾嘗試坐到距離該女生不遠處座位上，但被該女生大聲訓斥後仍只能離開。

旁邊穿黑色衣服的學生受不了「霸座」女生一再斥責，起身離開。（視頻截圖）
旁邊穿黑色衣服的學生受不了「霸座」女生一再斥責，起身離開。（視頻截圖）

據多名發布視頻的網友稱，該事件發生於滄州交通學院圖書館內。該校有學生表示，「那張桌子至少可以同時坐8個人，如果加椅子還可以多坐幾個人。」「聽說學校已經在處理了，我們也不知道其中的具體緣由。」。另一位該校學生表示，事發地位於該校圖書館二層，該女生一周前也曾在圖書館出現過「霸座」行為。

滄州交通學院圖書館一位工作人員對此表示，「這個女生以前曾經出現過類似情況，當時我們也找她談過，她表示接受，態度也比較好，但是這次不知道為什麽又出現這個情況，我們學校已經在介入處理了。」目前學校圖書館在正常運行當中，樓層也有學生及老師巡視，學生在圖書館看書、學習安全是有保證的。

據華商報報導，滄州交通學院圖書館另一名工作人員表示，圖書館不允許占座，這件事肯定管。找女生聊這件事時，她也和管理員爭論。圖書館工作人員找她的輔導員說了此事，現在的小孩脾氣不好說，目前還是以勸導為主。

網友們對學校的做法大都表示無法接受，不少人留言：「勸導有用，還要法律校規做什麽？」「真希望她的父母能看到自己孩子什麽兇相」，「這個黑衣服女生回頭想求助，但是周圍都是冷漠不出聲，沒辦法，之前北京替女生說話的已經被勸導式開除了」，「真的挺委屈，看著都來氣，這出生管不了了？」「學校領導在哪裡？」

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