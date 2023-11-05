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廣東醫院「鼓勵收紅包」原因很暖心 網友卻批變相索賄退贓

中國新聞組／綜合報導
廣東湛江西南醫院。（取材自廣東湛江西南醫院官網）
廣東湛江西南醫院。（取材自廣東湛江西南醫院官網）

很多醫院明令禁止醫護人員收取患者或家屬的紅包，但廣東湛江的西南醫院卻出台「醫護收紅包不處罰還獎勵」的另類規定。院方稱，他們也想拒收紅包，但反倒令病患和醫護都「不放心」，所以要求收到紅包的醫護要在病患出院時如數退還，目前已獎勵了8名醫護。有病患對此規定覺得「暖心」，網民則幾乎一面倒批評這是「公然自定義索賄和退贓模式」。

廣州日報報導，廣東湛江西南醫院負責人龍得雲說，院裡之前也出台過嚴懲醫護「收紅包」措施，但經過充分調查了解後發現，醫護若拒收，反倒令一些病患或家屬不放心；醫護「收（紅包）後也很擔心被嚴懲，心理壓力很大，不利於開展工作。於是，醫院出台了獎勵措施，其中規定：凡收紅包後上繳的，都按每個紅包100元（人民幣，下同）予以獎勵；若收了不上交，被舉報、查實後，醫院則給予舉報人1萬元獎勵，並對收受紅包的醫護進行相應處罰」。

泌尿外科主任黃銳是院裡「收（退）紅包」最多的一個，至今年10月12日，院裡收退的23個紅包中，他就收（退）了12個。黃銳認為，醫院的這個政策很人性化，術前有患者家屬送紅包的，都會等到術後去退或轉為治療費。

「病患或家屬，在辦理出院結算付款時發現所送出的紅包，居然分文不少地被退回時，很是感激，無不對我院的良好醫德醫風點讚。」內二科主任葉維聰說。

發紅包給黃銳醫生的吳川市吳陽鎮李先生說，「黃銳主任是我94歲的父親的主刀醫生，當時（手術前）我給黃醫生紅包是為了安心一點，但沒想到他最終沒有收我的紅包，而是拿去交我爸的住院押金了。醫院先收後退（紅包）的做法很好，令我們很暖心……」李先生表示。

不過不少網民不認同醫院的做法，批評助長不正之風：「自定義了索賄和退贓模式」、「由個人收變成醫院收唄」、「長此以往，患者家屬也會默認醫院就是需要塞錢的地方，變相鼓勵行賄行為」。

網民認為，醫院本就不應該縱容這種「關係需要紅包維繫」的錯誤觀念，而應通過加強醫德教育、完善醫療服務等系統手段來改善醫患關係。

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