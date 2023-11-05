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上市公司慘了 6000萬存銀行、5995萬被消失

中國新聞組／綜合報導
（鳳凰網財經示意圖）
（鳳凰網財經示意圖）

原本計畫6000萬元人民幣存入銀行吃點穩定的存款收益，沒成想竟然莫名其妙地被轉走了5995萬元人民幣（約821萬美元），如此離譜的事情被超卓航科遇到了。11月3日晚間，超卓航科披露相關風險提示公告，並稱已向警方報案。而上交所也在當晚火速下發問詢函。

北京商報報導，超卓航科公告顯示，公司3月30日通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閒置的募集資金6000萬元(人民幣，下同）存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱「招商銀行南京城北支行」）以期實現存款收益。但截至公告日，其中5995萬元已被招商銀行南京城北支行畫出公司帳戶。

經自查及向招商銀行問詢後，超卓航科得知，2023年3月30日公司向招商銀行南京城北支行存入首筆資金6000萬元，其中5995萬元於當日被畫入保證金存款帳戶，起息日為2023年3月30日，到期日2023年9月30日。

超卓航科2022年7月舉行正式在上交所科創板上市儀式。（取材自微博）
超卓航科2022年7月舉行正式在上交所科創板上市儀式。（取材自微博）

此外，超卓航科表示，在該銀行的本公司帳戶下，存在以本公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計23980萬元銀行承兌匯票的開票紀錄，出票日期為3月29日，匯票到期日為 9月29日。截至本公告日，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌（承兌日期為3月30日）。

而超卓航科表示對於資金存入前即實施的開具銀行承兌匯票行為並不知情。超卓航科稱，經公司核查，北控（江蘇）建設項目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監高以及實際控制人不存在任何關聯關系和業務往來，公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協議。

超卓航科管理層近日已向南京市公安局經偵支隊報案，並向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。

在超卓航科發布相關公告後不久，上交所火速下發問詢函，請超卓航科補充披露選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，並說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。

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