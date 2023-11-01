山東爆大量非法獵捕猛禽賣錢 「不值錢」鳥類淪餐廳野味

小型猛禽雀鷹活體被當作大型猛禽誘餌。（取材自上游新聞）

山東煙台長島 國家級自然保護區裡，驚傳有不肖人士架設細密的捕鳥網，將保育類動物如鷹、隼等活捉來賣，若捕到沒有商業價值的鳥類，則會當場肢解賣給當地餐廳當野味。相關管理部門表示，目前已經立案三起，刑拘兩人。

上游新聞報導，志願者廖先生表示，10月中旬發現在煙台蓬萊區的大集上，有人在「遛鷹」，為的是訓練這些鷹，讓牠們到了冬季可以狩獵，顯見當地有非法捕獵的情況。

長島國家級自然保護區位於山東省煙台市蓬萊區境內，從遼東半島南端的大連老鐵山到山東半島的蓬萊，有一條直線距離約100公里的跨海鳥道，其中有幾十座島嶼，是以保護遷徙猛禽為主的重要海島自然保護區。尤其每年9月初至11月中旬，大量南遷猛禽在老鐵山地區集結渡海。據老鐵山自然保護區科研人員和志工監測，2021年秋季就有26種、超過5.8萬隻猛禽通過這個鳥道。

廖先生表示，他們發現在長島保護區部分島上，尤其是砣磯島上，山林間遍布細密的捕鳥網，有些甚至就架設在護林防火站旁邊，地上殘留著鳥類頭部、翅膀和尾羽等，「怵目驚心，數量統計約有100隻左右」。

志願者從捕鳥網救出多隻短耳鴞、紅角鴞、領角鴞、遊隼、雲雀和雀鷹等國家二級保護動物。廖先生說，「遊隼、蒼鷹等猛禽被盜獵者活捉，因為能在黑市裡面賣幾千、上萬用於鷹獵，現在現場遺留的都是盜獵者眼裡不值錢的，只能作為野味處理，被當場肢解」。