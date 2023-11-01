山東爆大量非法獵捕猛禽賣錢 「不值錢」鳥類淪餐廳野味
山東煙台長島國家級自然保護區裡，驚傳有不肖人士架設細密的捕鳥網，將保育類動物如鷹、隼等活捉來賣，若捕到沒有商業價值的鳥類，則會當場肢解賣給當地餐廳當野味。相關管理部門表示，目前已經立案三起，刑拘兩人。
上游新聞報導，志願者廖先生表示，10月中旬發現在煙台蓬萊區的大集上，有人在「遛鷹」，為的是訓練這些鷹，讓牠們到了冬季可以狩獵，顯見當地有非法捕獵的情況。
長島國家級自然保護區位於山東省煙台市蓬萊區境內，從遼東半島南端的大連老鐵山到山東半島的蓬萊，有一條直線距離約100公里的跨海鳥道，其中有幾十座島嶼，是以保護遷徙猛禽為主的重要海島自然保護區。尤其每年9月初至11月中旬，大量南遷猛禽在老鐵山地區集結渡海。據老鐵山自然保護區科研人員和志工監測，2021年秋季就有26種、超過5.8萬隻猛禽通過這個鳥道。
廖先生表示，他們發現在長島保護區部分島上，尤其是砣磯島上，山林間遍布細密的捕鳥網，有些甚至就架設在護林防火站旁邊，地上殘留著鳥類頭部、翅膀和尾羽等，「怵目驚心，數量統計約有100隻左右」。
志願者從捕鳥網救出多隻短耳鴞、紅角鴞、領角鴞、遊隼、雲雀和雀鷹等國家二級保護動物。廖先生說，「遊隼、蒼鷹等猛禽被盜獵者活捉，因為能在黑市裡面賣幾千、上萬用於鷹獵，現在現場遺留的都是盜獵者眼裡不值錢的，只能作為野味處理，被當場肢解」。
報導稱，煙台市森林公安和長島海洋生態文明綜合試驗區森林公安上周成立聯合調查組，前往事發的砣磯鎮根據相關線索進行調查，展開集中清理整治非法獵捕候鳥行動。截至目前，長島綜試區對全區76家餐飲場所的廚房、冰櫃和冷庫開展了全面排查，對所有山林進行了全面拉網篩檢，共清理網具7張；市、區兩級森林公安立案非法狩獵案件3起，傳喚涉案人員6人，依法刑事拘留2人。
上一則
港醫科生撞騎士致重傷囚10月 法官：不因被告背景仁慈
下一則
FB留言