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電動代步車「老頭樂」成馬路殺手？三分之二網友喊禁

中國新聞組／綜合報導
大量「老頭樂」行駛不規範，經常引發事故，被批為「馬路殺手」。(取材自快科技)
大量「老頭樂」行駛不規範，經常引發事故，被批為「馬路殺手」。(取材自快科技)

中國老人愛用低速電動三輪車或四輪車，這種被稱為「老頭樂」的代步車，由於無須上牌照或使用駕照，且易於上手，吸引大批老人購買，數量激增。不過大量「老頭樂」經常引發事故，被批為「馬路殺手」，不少聲音籲禁止上路，北京等地已展開整頓。據多家媒體近日在微博上發起投票，發現竟有多達三分之二的網友表態支持封殺「老頭樂」。

來源：YouTube

觀察者網報導，智研諮詢發布的報告顯示，2021-2022年，中國電動三輪車產量分別達1305萬輛及1404萬輛（含載貨電動三輪車、載人電動三輪車和特種車輛）。與之相伴的是，2013-2018年，因舊年代步車引發的交通事故高達83萬起，造成1.8萬人死亡，18.6萬人受傷。

據統計，2023年北京市違規電動三、四輪車亡人交通事故中，有85%的駕駛人從未接受過駕駛訓練。

快科技報導，北京市公安局公安交通管理局副局長趙鑫指出，近年來，北京市違規電動三、四輪車無序增長，亂停亂放、亂穿亂行，既擾亂道路秩序，又危害公共安全，時常發生重大道路交通事故，給民眾生命財產帶來了極大危害，已成為北京市道路交通管理工作中的一個「痼疾頑症」。

根據北京交管局的公告，2024年1月1日起，違規電動三、四輪車不得上路行駛，不得在道路、廣場、停車場等公共場所停放。違規上路行駛或停放的，執法部門將依法查處。

除了北京，其他地方也開始行動。觀察者網指出，2023年3月，江蘇省加強對「老頭樂」的監管力道。2023年4月，安徽省蕪湖市在主城區設置電動三、四輪車嚴管路段，全面加強管理。

有網友分享自己遇到的老頭樂，他們經常光明正大占用機動車道，而且還不按交規行駛，想剎車就剎車，根本不顧及前後左右正在行駛的其他機動車，想變換車道就變換車道，有巨大的交通安全隱憂。有網友則認為這是執法不嚴、稀泥的問題。有網友曬圖，現在的老頭樂越做越像汽車，「再不規範的話，老頭樂都快出半掛了」。 

近日，多家權威媒體在微博上發起投票調查，詢問眾多網友是否支持禁止「老頭樂」，結果驚人的一致：多達約三分之二的網友表態支持封殺，只有約10％的提出反對，還有20％左右認為不應一刀切。

但老年人的出遊需求如何滿足？這是禁止老頭樂之後必須面對的問題。有網友說：「搞個規定禁止老頭樂可以，但是你沒辦法消滅這些老年人的出行需求。我覺得你最多只能限制他們的出行範圍，或加強管理，這些措施可行，禁止我不看好。」

北京 投票 微博

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