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湖南知名花鼓戲女演員台上遭非禮 2男甩下錢強抱 警這樣處理

中國新聞組／北京21日電
一名看演出的男子上台放下打賞錢後，對演員寧女士強抱非禮還親臉。（視頻截圖）
一名看演出的男子上台放下打賞錢後，對演員寧女士強抱非禮還親臉。（視頻截圖）

湖南花鼓戲演員寧女士日前在長沙演出時，兩名男子先後上台打彩，錢往台上一甩就對寧女士強抱非禮，其中一名男子甚至撲向寧女士熊抱，不顧寧女士掙扎閃躲對她親臉，現場不少圍觀男子助興歡呼。同是演員的寧女士的丈夫楊先生氣得上台把男子推開，對方還破口大罵。楊先生覺得尊嚴被踐踏報警，警方一度稱先協調，被輿論批評後才將兩名男子行拘15日。

綜合九派新聞、紅星新聞報導，湖南知名花鼓戲演員楊先生稱，他和妻子寧女士均是花鼓戲演員，17日在長沙參加一個商業演出。妻子在台上演出時，兩名看演出男子上台放下打彩（草台花鼓戲演出的習俗，觀眾可自發往台上丟錢，丟物品，類似「打賞」）錢後，先後試圖對妻子寧女士強抱非禮。

視頻內容顯示，兩名男子上台把錢甩在地上，然後直奔正在表演的女演員摟抱，不少圍觀的男子在旁邊歡呼。其中一名男子幾乎是以撲過去的姿態去強抱寧女士，寧女士無法推開，不斷掙扎閃躲，男子不但不放開，還追著繼續熊抱並強行對寧女士親臉。此時楊先生衝上台推開男子，該名男子還怒罵楊先生。

「不光是對我們夫妻兩個尊嚴的踐踏，踐踏我們的人格，這個事情我已經報案了。」楊先生說，老婆力氣小，自己衝上台推開男子，覺得夫妻兩人尊嚴和人格受到踐踏，他們已報警。

灰湯派出所人員起初於10月17日表示，兩名男子均已到派出所筆錄，警方將安排雙方協調解決，如協調不成功將按規定處理。不過引發不少網民不滿，批評警方「這個也可以協調？」，「這是非禮」，「有錢的就是大爺？」，「又回封建時代了」，並質疑「難道涉事男子屬於現代高衙內？」，「有背景？」

10月20日上午，湖南省寧鄉市委宣傳部相關工作人員表示，10月17日晚23時許，寧鄉市灰湯派出所接到寧某（女）等人報警稱，他們當天在灰湯鎮楓木橋村唱花鼓戲時被騷擾。經查，10月17日晚，寧某在花鼓戲演出過程中，先後被上台打彩的鄧某某摟抱、親臉，唐某某摟抱。目前鄧某某、唐某某均因猥褻他人已被公安機關行政拘留15日。

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