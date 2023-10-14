四川家長控孩子在校遭霸凌吸入氨氣病重 教育局：他們在玩耍

成都一家長稱孩子在校遭霸凌吸入氨氣被下達病重通知。（取材自澎湃新聞）

四川成都崇州市廖家中學一名學生家長稱，其孩子10月12日在學校被高年級同學要求吸入氨氣，致其當場暈厥入院救治。醫院當天甚至下達了病重通知。他指控這名高年級同學經常欺凌孩子，還要求每次碰面都要「叫哥」，孩子明顯遭到霸凌 ，他已報警。當地教育局 稱，初步了解是學生聞了高年級生私自從實驗室帶出的氨水後不適造成，目前仍進一步調查中。

澎湃新聞報導，受害家長王先生稱，他的孩子在崇州廖家中學上初二，10月12日，該校一名高年級同學手持一個綠茶飲料瓶，讓路過的孩子去聞，孩子聞了之後立即出現暈厥、嘔吐、呼吸困難等症狀，被學校送往崇州市人民醫院治療。當日院方還對孩子下達了病重通知。

醫院下達的通知顯示，目前診斷為：1.氨氣中毒。2.支氣管炎。通知指出：雖經醫護人員積極救治，但目前患者病情重，有進一步惡化可能，特下達病重通知。

王先生表示，他已經向當地公安部門報案，警方正在調查，他還沒有看到監視器畫面。王先生稱，他還不確認那名高年級同學的氨氣從哪裡來的，據他的孩子說，這名高年級同學長期對他進行欺凌，甚至有對其毆打的情況，每次碰面必須「叫哥」。

對此，廖家中學一名路姓副校長表示，「我們學生沒有（氨氣）中毒，只是有些不適的反應」。崇州市教育局一位相關負責人稱，目前送醫學 生的情況「問題不大」，但還要觀察了解。至於氨氣的來源，教育局相關工作人員已經去了學校，正在對這件事進行調查。

崇州市教育局一位相關負責人隨後表示，他剛從醫院看望了正在接受治療的這名同學，並和醫師進行了交流，從目前的情況來看「問題不大了」。

10月13日，四川崇州市教育局發布通報指出，經調查，10月12日12時許，廖家中學初三學生王某浩在化學課後私自將氨水實驗殘存廢液帶出實驗室玩耍，導致初二學生王某萱、陳某斌嗅聞後來出現嘔吐、喉嚨痛等不適反應，學校發現後立即撥打120並送醫。10月13日9時，經臨床專家評估，兩名學生病情穩定，解除病重通知，身體狀況良好。