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電影「親愛的」原型被拐 嫌犯判5年 孫海洋將抗訴

中國新聞組／北京14日電
孫海洋（中）的兒子孫卓遭拐賣，2021年尋回，在認親會上，孫海洋一看到兒子立即用力抱住，聲淚俱下。(取材自微博)
孫海洋（中）的兒子孫卓遭拐賣，2021年尋回，在認親會上，孫海洋一看到兒子立即用力抱住，聲淚俱下。(取材自微博)

電影「親愛的」原型人物孫海洋之子孫卓被拐案，13日在深圳市南山區法院一審判決。法院以拐騙兒童罪判處吳某龍有期徒刑五年，以包庇罪判處吳某光有期徒刑兩年。孫海洋不滿量刑過輕，將提出抗訴。對法院判決，網友表示，「這下更不敢生孩子了」。

綜合媒體報導，法院審理查明，被告人吳某龍於2007年10月9日、12月28日在深圳市南山區先後拐走被害人孫卓、符建濤，讓兩人與原生家庭分離，法院一審宣判，以拐騙兒童罪判處吳某龍有期徒刑五年，以包庇罪判處吳某光有期徒刑兩年。同時判令吳某龍賠償孫某飛、彭某英損失42萬元人民幣（約5.7萬美元），賠償符某、彭某某損失42萬元。

據報導，一審判決後，孫海洋走出法院情緒激動。他表示，孩子被拐14年，判決判了五年，自己對這個判決結果並不接受，將與律師一起提起抗訴。「我們還有五天時間，將準備好材料後抗訴。」

2022年6月，孫海洋在微博上表示收到「量刑建議書」。對於吳某龍因「拐騙兒童罪」被判刑五年的量刑建議，孫海洋就發文批評，拐走一名孩子，給父母乃至一整個家庭都會帶來巨大的傷害，應該要嚴懲。他也表示，會追究吳某龍民事責任，索賠經濟和精神損失580萬元。他說，這些年，為了尋找孫卓，他們付出了巨大的經濟代價，「（吳某龍）賠多少萬都不夠」。

2007年，四歲的孫卓在位於深圳白石洲的自家包子鋪門口玩耍時，被人用玩具車拐走。從此，孫海洋踏上艱辛的尋子路，並把家裡的包子鋪招牌更換為「懸賞20萬尋兒子店」。他尋親的故事被改編成張譯、黃渤、趙薇主演的電影「親愛的」。2021年孫海洋在警方的幫助下，在山東找到兒子孫卓。

對於一審判決結果，網友多有異議，「判太輕了，才五年，50年都不為過」、「人家找小孩找了14年，你才判人販子5年？」、「這犯罪成本太低，根本是鼓勵拐賣」、「這下更不敢生孩子了」。

孫海洋尋子14年，對一審判決不滿意將提上訴。(取材自微博)
孫海洋尋子14年，對一審判決不滿意將提上訴。(取材自微博)

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