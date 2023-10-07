上海父為取手機 4歲女獨留海灘被浪捲走 網疑事件不單純

網傳女童最後身影。(取材自微博)

上海一對父母4日在網上求助，稱四歲黃姓女兒當天傍晚在海灘走失，報警仍未尋獲。消息引起全網關注，相關話題閱讀量達20億次。警方調查後稱，女童失蹤是因其父為取手機離開12分鐘，被獨留海灘的女童疑在水邊摔倒後被海浪捲走。網友痛斥黃父，要求警方究責，並質疑黃父說謊、事件不單純。

來源：YouTube

極目新聞引述失聯女童的母親翟女士說，他們當天全家五口首次到那片海灘遊玩。她和孩子外婆在岸上照顧另一個年紀小的孩子，丈夫和女兒去沙灘上玩。中途，丈夫回岸上拿東西，讓女兒在沙灘上等待。但待丈夫回來時，發現女兒不見蹤影，遍尋不著後報警。

據上游新聞報導，一位參與救援人士表示，當地警方、消防、社會救援約200人用無人機等沿海岸線地毯式反覆搜索幾公里，都沒有發現女童。該處海灘區域比較大，非景點，屬於野灘。

而據女童父親提供的時間線，當天下午5點20分左右退潮後，他帶女童到沙灘玩；5點36分他到岸上拿東西；5點48分他返回沙灘，發現女童不見。

「根據我們掌握，爸爸離開後，女童一個人站在沙灘上，周邊10米以內都沒人。女童斜著往北朝海灘方向走，最近時，離海水距離大概20米左右。」沙灘上也有流沙淤泥。

而據浦東警方6日通報，黃父稱其當時是為其返回取手機，將女兒獨自留在沙灘上。初步排除女童被他人帶離海灘的可能。據民警調出的圖像，女童在原地等候約十分鐘後向水邊走去，在水邊摔倒後消失在海浪中。警方已協調水文專家分析水流走向進一步搜尋。

失蹤的女童。（取材自極目新聞）

由於黃父發帖時並未提及是自己為取手機獨留女兒在海灘，還稱遊玩地方距離岸邊約300至500米。警方通報一出，立刻在網上引發眾怒，霸榜微博 熱搜，相關話題總計閱讀量超過20億次。

孩子親屬發布的尋人啟事。（取材自極目新聞）

成千上萬網民痛斥黃父「手機比女兒重要，你不配做父親」、「十幾分鐘讓一個四歲孩子在海邊，明顯失職」、「拿手機不能帶女兒一起嗎？可憐的孩子」。

有自媒體稱，網傳黃父可能是繼父，孩子丟過一次。不過警方今通報導稱，女童一家是原生家庭，沒丟過孩子。