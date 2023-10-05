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騙術逼真 清華法學教授：我也險上當

中國新聞組／北京5日電
清華法學教授勞東燕。（取材自百度百科）
清華法學教授勞東燕。（取材自百度百科）

「對於電信詐騙，現在幾乎就只能依靠屏蔽與拒絕接聽的方式。詐騙情境設定得越來越逼真，一接聽就很容易掉到圈套裡。」清華大學刑法學教授勞東燕在微博自述接到電信詐騙電話的經歷，「騙術層出不窮，真有防不勝防的感覺。差一點成為電詐事件的當事人。」

澎湃新聞報導，勞東燕講述，她在10月1日接到電話，對方聲稱是電信服務商的工作人員，說她名下另外有個手機號，一直向加拿大公民發送虛假廣告，如果她不申訴並獲取警方的立案報告的話，就要斷掉她目前在本地辦理的手機電信服務。

據報導，為取得勞東燕的信任，對方自報姓名、工號，還有處理該事項的文件號，並稱替她轉接廣州公安局。隨後，一位自稱是廣州市公安局民警的男子聲稱替她做筆錄，按規定要錄音錄像，還與她確認是否是在單獨的房間，房間裡有無他人，並要求她開攝像頭。勞東燕越聽越狐疑，覺得應該是詐騙電話，把電話掛掉了。

報導說，勞東燕事後回想，找了心理學博士被騙的事件新聞來看，發現騙局的前奏幾乎與她遇到的一樣，而所謂「警官」的問話方式也同樣，總是讓受騙人重複他提示的內容。

從勞東燕所了解的電詐案件來看，如果犯罪分子拿到受騙人的姓名、手機號、身分證和人臉識別的視頻，基本上受騙人銀行帳戶裡的錢，對方就能如入無人之境那般轉走。去年發生過好幾起這樣的案件，詐騙分子利用銀行人臉辨識系統的漏洞，同時截獲了手機的驗證碼，轉走被害人帳戶裡的存款。

清華法學教授勞東燕。（取材自財新網／人民視覺）
清華法學教授勞東燕。（取材自財新網／人民視覺）

詐騙 人臉識別 微博

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