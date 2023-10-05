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「媽媽會死嗎？」34歲中客在泰遇槍擊身亡 留下5歲雙胞胎

中國新聞組／北京5日電
泰國曼谷百貨商場暹羅百麗宮發生槍擊案，警方趕抵現場處置。（路透）
泰國曼谷百貨商場暹羅百麗宮發生槍擊案，警方趕抵現場處置。（路透）

泰國曼谷知名的購物中心暹羅百麗宮，3日下午發生槍擊案，這是過去3年來泰國最受矚目的槍支暴力事件，總共造成2名分別為中國籍與緬甸籍的女子身亡，受傷的5人則包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。死亡的中國遊客留下了兩個五歲多的雙胞胎女兒，家屬難過的說「沒辦法告訴她們，說不出口」。

 南方都市報報導，中國遇難者家屬李藝（化名）4日上午表示，此次槍擊案中遇難的中國遊客是其阿姨。泰國華僑報德善堂負責人表示，已核實到中國遇難者的身分是34歲遊客Jinnan Zhao，確為雙胞胎母親。

泰國曼谷知名的購物中心暹羅百麗宮，3日下午發生槍擊案。（取材自觀察者網）
泰國曼谷知名的購物中心暹羅百麗宮，3日下午發生槍擊案。（取材自觀察者網）

據李藝回憶，事發時，其與家人在商場裡準備上廁所，剛進廁所排隊不到一分鐘，就聽到第一聲槍響。 「後面連續開了很多槍，我們才反應過來，往隔間裡面跑。我們都擠在最後一個隔間裡，當時阿姨和另外兩個女性已經倒在隔間外面了。」

泰國曼谷購物中心槍擊案遇害的中國遊客，留下一對雙胞胎女兒。 （取材自X平台／@d...
泰國曼谷購物中心槍擊案遇害的中國遊客，留下一對雙胞胎女兒。 （取材自X平台／@doung_som）

有泰國當地人透露，當時雙胞胎妹妹身上也染有其母的血跡，驚慌地向四周的大人求助和詢問「媽媽會死嗎？」他只能輕聲安慰：「媽媽只是受傷，等一下很快就會見到。」但當警察到場時，卻表示小姊妹的母親已離世，令他非常難過。

李藝指自己有輕微擦傷，母親在醫院留醫，目前狀況穩定，沒有生命危險，她周三會到醫院探望母親。李藝稱，他們一共3個家庭去泰國遊玩，大家都是朋友，原本計畫周三凌晨3時搭乘飛機回國。李藝指阿姨人很好，同行的還有阿姨的丈夫及其一對雙胞胎女兒。而孩子才5歲多，還不知道這件事。李藝說，至今仍不敢告訴雙胞胎「她們母親已遇難」。

泰國外交部新聞處發言人3日表示，曼谷市中心暹羅百麗宮購物中心槍擊事件造成2人死亡、5人受傷，當天17時10分左右，警方逮捕了一名14歲男子，他涉嫌製造了這起槍擊事件。

路透報導，警方先前表示，嫌犯在犯案當天精神崩潰。但法院拒絕了警方將嫌犯拘留在心理健康機構的請求，而是下令將他送入少年觀護所。

泰國軍方將領納卡林（Nakarin Sukhontawit）指出，嫌犯共面臨5項指控，包括非法持槍、未經許可攜帶槍支進入公共場所，以及未經許可在公共場所開槍。

事發的暹羅百麗宮是曼谷一個遊客密集地點。（Getty Images)
事發的暹羅百麗宮是曼谷一個遊客密集地點。（Getty Images)

泰國 槍擊 槍支

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