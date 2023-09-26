博主「翻牆」替外企打工 被沒收105萬所得…網友：怎麼不罰胡錫進？

一名中國程式設計師翻牆打工被罰。（Getty Images）

一名中國博主透過網路替外企打工，遭公安以違法翻牆為由，沒收所得的105萬8000元（人民幣，下同，約14萬美元）外加200元罰款。不少網友除了聲援他，並點名環球時報前總編胡錫進等人也在翻牆撈錢，為何不罰？

中央社報導，這名博主微博頁面目前已被清空，但根據網路截圖，他在24日公開發文表示：「本人為境外公司工作，訪問國際互聯網被河北承德雙橋公安處罰1058000。」

這位博主還揚言：「國慶日（10月1日，中共建政日）後會在當地提起行政訴訟，歡迎大家觀看庭審直播。如果有律師願意代理，請聯絡我，謝謝」。

他還上傳公安單位的答辯狀與查詢財產通知書等截圖指出，2019年至2022年期間，因藉由網路替商業公司打工，雙方簽訂正式的技術服務合約。

兩造協議，他得依據公司從微軟軟體開發平台GitHu下達的指令編寫程式，同時透過support回答使用者問題，並由視訊軟體Zoom遠端辦公。

不料，當地公安突然在2022年9月22日找上門，懷疑他藉由推特（X平台前身）發布涉嫌「恐怖主義」的訊息，查扣他的電腦，1個多月後查明確定沒有涉恐，卻認定「翻牆替外企打工」仍屬違法，還是得開罰。

當局的裁罰引發眾怒。聲援他的網友點名胡錫進稱，胡編也翻牆在YouTube 開自媒體頻道賺大錢，因此強烈要求公安展開調查，並沒收他開頻道的所有非法所得。

胡錫進的YouTube頻道從2020年啟用，截至記者發稿已上傳687支影片，訂閱數逾8萬，觀看次數1139萬214次，值得注意的是，胡錫進YT頻道的「位置」欄標註「美國」。

此外，中國外交部長助理兼新聞司長華春瑩 則是X平台的用戶。她也曾被中國網友質疑：「華春瑩你涉嫌嚴重違法翻牆！請立即到北京 公安局接受調查處理！」、「為什麼你可以上，其他中國人不可以上外網，中國政府怎麼那麼垃圾」？

異議人士士林生指出，「這種處罰會引起寒蟬效應，讓更多的人是因為害怕當局的懲罰、打壓而選擇不敢翻牆，而且類似情況肯定會更多地出現」。