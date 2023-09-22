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女教師檢舉遭一學院院長性侵未遂後打壓 山東師大：正調查核實

中國新聞組／北京22日電
被指控的傅某，目前尚未對舉報內容有所回應。（取材自微博）
被指控的傅某，目前尚未對舉報內容有所回應。（取材自微博）

自稱是浙江傳媒學院青年女教師的徐某，9月21日在網上實名舉報山東師範大學新聞與傳播院長、博士生導師傅某，對自己實施性侵未遂後，不僅騷擾她，還以各種理由對她的文章、課題等屢屢打壓，時間長達四年，以致她患上了憂鬱症，最終忍無可忍決定舉報傅某。山東師大對此表示，已第一時間成立工作小組調查核實。

綜合南方都市報、新京報報導，9月21日，微博用戶「東圈16」表示自己為浙江傳媒學院青年教師徐某，發萬字長文實名舉報傅某，題為「流氓教授傅某，你還要作惡到何時」。

文中指出，她和傅某從始至終只見過三次面。第三次見面時，傅某意圖對她實施人身侵害未遂。那是2019年10月31日，入職不久的她第一次出差到福州參加中國戲劇節活動，傅某主動對她表示關心，她的曹姓同事囑咐她要去拜訪前輩傅某以示禮節，11月4日，她以為同事也在傅某的酒店房間，就隻身進入，沒想到只有她和傅某兩人，她後來才知道是傅某把同事給支開。

她和傅某聊了一會兒後覺得不妥，起身準備離開，沒想到傅某突然追上來一把抱住她，她還來不及反應，就被他撲倒在床上，所幸她那天穿的是不容易解開的牛仔褲和套頭衛衣，她拚命掙扎，傅某死盯著她說「妳想清楚了嗎？我從不勉強別人，妳可不要後悔喔」；她掙脫後想逃開，又被傅某跟進自己的房間還坐在床上，她說「老師，你放過我吧」並大哭，對方才不情願的離開。

徐某指控，此後，傅某只要遇到她的文章，就濫用職權以各種理由瘋狂打壓，「為了擺脫惡魔的迫害，我唯一的活路就是告發他」。徐某並指早在幾年前，傅某就曾被中國戲曲學院教師聯名舉報。

山東師大當晚即對此事發布聲明回應指出，網路上出現該校新聞與傳媒學院院長傅某有關問題訊息。學校高度重視，第一時間成立工作小組進行調查核實，將依調查結果依法依規處理。該校表示，學校始終高度重視師德師風建設，對於師德失範行為零容忍。

性侵 微博 戲曲

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