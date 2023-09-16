211名校女碩士陷殺豬盤 兩周被騙19萬 做好幾份兼職還債

女碩士雪兒被騙了138萬元，人生破碎了，曾想自殺。(取材自澎湃新聞)

畢業於211名校的女碩士雪兒（化名），去年因遭遇愛情騙子殺豬盤 ，兩周被騙138萬（人民幣，下同，約19萬美元）。她寄了上千封信維權都無具體進展，一年多來只靠自己追回10萬元。她的被騙慘況連日衝上微博熱搜，多數人同情，感嘆「高學歷也被騙」。為還債做好幾份兼職的她說，「還清債務的路還很遠，我不能倒下」。

來源：YouTube

九派新聞報導，雪兒在上海有一份體面的工作，雖出身農村，但她堅強獨立，本應有著很好的未來。直到去年，她遭遇殺豬盤被騙138萬，其中貸款 95萬，找朋友借了40餘萬。「沒有告訴父母，他們幫不上什麼忙，反而會擔心。」雪兒說。從出事到現在，基本上就是她一個人在忙著把錢追回來。

據報導，雪兒曾通過各種方式找到了不少一級卡主（注：被詐騙 的錢，會先被轉到國內的某人的卡裡，這個人就是一級卡主。通過此人，再被轉到其他二級卡主的卡上）的電話，但不是被凶就是被掛斷。有一個卡主收到了她被詐騙的17萬元，經過協商退給雪兒10萬元，雙方簽署不再打擾的協議。再加上從一個落網的卡主那裡分得的幾百塊，這便是雪兒目前追回款項的全部。

報導稱，在剛開始接觸的階段，騙子給雪兒發過他的身分證和學歷證書，以獲取她的信任。這些後來都被證實是假的，連名字和照片都是假的。

之後，騙子噓寒問暖，直至和她確認戀愛關係，開始帶她下一個名為「luno」的軟件，希望她「賺點水果錢」。賺了一點，騙子就磨著她再多投點，在騙子糖衣砲彈的攻擊下，她被誘導著一點點往裡面投錢。直到無法提現，才驚覺自己被騙。

報導稱，在整個詐騙過程，雪兒也懷疑過，他們甚至為之爭吵。但騙子總會想盡辦法搪塞。雪兒生氣，他就會哭著道歉。平時，他則更多是一個貼心嘴甜的「男友」。這些虛假的人設在雪兒知道自己被騙後，終於倒塌。騙子反而叫苦：「你知道緬北有多亂嗎？我天天被打，被電。」