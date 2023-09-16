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碧桂園拆「債」彈差一步 僅剩1債券未通過展期

記者林宸誼／綜合報導
中國房企巨頭碧桂園。(路透)
中國房企巨頭碧桂園。(路透)

碧桂園再度延長旗下債券「16騰越02」展期方案投票至9月18日，存續規模4.9億元人民幣（約萬美元），這也是尋求展期的八檔債券中，唯一未通過的一檔，對展期方案進行投票的會議已經進行第三次延期。

新浪財經報導，一旦「16騰越02」成功展期，碧桂園短期內在公開市場面臨償債壓力將大幅降低，將暫時解除發生公開債務違約及由此觸發大規模交叉的警報。不過再度延長「16騰越02」展期方案的投票截止日，顯示持有人與公司的博弈仍在拉鋸。

澎湃新聞報導，碧桂園於9月4日向8檔債券的發行人發布展期方案，涉及債券餘額近108億元。

此前碧桂園已經就「21碧地03」等七檔境內債券的展期兌付方案投票，並得到債券持有人會議通過，涉及到期及回售行權本金共103.1億元。

知情人士表示，八檔債券的展期方案大致相同，均是展期三年。

有投資人表示，儘管會議三次延期，但碧桂園的操作空間仍舊很大，「16騰越02」10月21日到期，如果票數不夠，可以一直延期至到期。

離岸債務方面，投資人關注碧桂園9月將面臨的數檔外幣債券付息情況，以及公司是否會採取類似境內債券的處理方式，對存續境外債券尋求整體延期兌付。

分析認為，碧桂園被視為優質民營企業龍頭的「示範房企」，一旦出現違約，衝擊可能比恒大更大。截至6月30日，碧桂園在12個月內到期的債務1087億元，而持有現金和現金等價物僅1011億元。

債券 碧桂園 投票

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