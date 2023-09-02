我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約小學校園預防槍擊案 上課期間關閉校門

勞工節防聚會失控 紐約市警將派無人機

山東公職女陪領導喝酒 屢醉臥街頭…人夫連發12視頻爆料

中國新聞組／北京2日電
坐在沙發上的許某說，該說的都說完了。男子說：你再說一遍。男子問：你是人渣？許某搖搖頭，「不是」。（視頻截圖）
坐在沙發上的許某說，該說的都說完了。男子說：你再說一遍。男子問：你是人渣？許某搖搖頭，「不是」。（視頻截圖）

山東一名網友在網上連發多帖，舉報泰安高新區管委會一名女性公務員，「多次陪領導喝酒醉臥街頭」。網友不諱言該女正是自己妻子，天天陪上級喝酒，回家就發酒瘋。目前泰安市有關部門已組成聯合調查組進駐泰安高新區開展調查，調查結果將及時向社會通報。

來源：YouTube

新京報報導，這名叫桀桀的網友，短短4個多小時內連發12條短視頻，將自己許姓妻子和開發區管委會相關領導之間的關係公布於眾。

男子扶著癱在地上人事不省的女子，嘴裡說著：就和所有的領導喝完之後了不得了，不就是...
男子扶著癱在地上人事不省的女子，嘴裡說著：就和所有的領導喝完之後了不得了，不就是張鵬嘛，不就張鵬（音）主任嗎，還有張同（音），喝成這樣幹嘛，家就在這兒，都有監控。一旁的服務員拿著瓶裝水，提醒女子喝點水，女子沒有任何回應。（視頻截圖）

一條視頻中，許女醉臥街頭。男子扶著人事不省的女子，嘴裡說著：「就和所有的領導喝完之後了不得了，不就是張鵬嘛，不就張鵬（音）主任嗎，還有張同（音），喝成這樣幹嘛，家就在這兒，都有監控。」一旁的服務員拿著瓶裝水，提醒女子喝點水，女子沒有任何回應。

男子說：這就是高新區管委會的幹部，陪領導喝酒，喝到凌晨，回到家就拆家。鏡頭裡，客...
男子說：這就是高新區管委會的幹部，陪領導喝酒，喝到凌晨，回到家就拆家。鏡頭裡，客廳的地面一片狼藉。男子問女子許某：來來，我看你作成什麼樣來。（視頻截圖）

另一段視頻中，只見客廳地面一片狼藉，男子說：「這就是高新區管委會的幹部，陪領導喝酒，喝到凌晨，回到家就拆家」。

還有一條視頻，在一家酒店門前，男子說曾碰到許女與人摟抱在一起，許女說，「他跟我在一起已經半年啦，而且他是未離婚的狀態下，我也不怕承認我是管委會的」。

據了解，泰安國家高新技術產業開發區，是經山東省批准設立的省級重點高新區（經濟區），2012年升級為國家高新區。在領導簡介裡，確實有個叫張鵬的，是黨工委委員、管委會副主任、組織部長，人力資源管理部部長。

網友桀桀發布影片幾小時後改暱稱為「許小六」，又過幾小時這12條短視頻全被下架。不過作品沒了，簽名還在，許小六表示，會換號爭取正義。

許女。（視頻截圖）
許女。（視頻截圖）
男方發布視頻。（視頻截圖）
男方發布視頻。（視頻截圖）

上一則

澳洲代表團將赴北京 3年多來首恢復澳中高階對話

下一則

媲美淄博燒烤？天津「跳水大爺」火出圈 網讚：8A景區

延伸閱讀

山東男尋親抗癌…成功找到了 父：把我的血抽乾都行

山東男尋親抗癌…成功找到了 父：把我的血抽乾都行
政治問題？落成前 山東郯城毛澤東雕像被盜

政治問題？落成前 山東郯城毛澤東雕像被盜
大連淺層地震規模4.6 遼寧吉林山東震感明顯

大連淺層地震規模4.6 遼寧吉林山東震感明顯
漂流船翻不管？ 山東官員家屬與景區員工爭執 連潑3杯熱水

漂流船翻不管？ 山東官員家屬與景區員工爭執 連潑3杯熱水

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？

折疊式手機突然流行 有哪些好處和不便？
美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀

美國近億人處於糖尿病前期 最常忽略這些症狀
心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了
南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元
旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐

旅遊勝地穿「一條線」爆紅 她提告侵犯隱私…結果出爐