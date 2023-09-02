山東公職女陪領導喝酒 屢醉臥街頭…人夫連發12視頻爆料

坐在沙發上的許某說，該說的都說完了。男子說：你再說一遍。男子問：你是人渣？許某搖搖頭，「不是」。（視頻截圖）

山東一名網友在網上連發多帖，舉報泰安高新區管委會一名女性公務員，「多次陪領導喝酒醉臥街頭」。網友不諱言該女正是自己妻子，天天陪上級喝酒，回家就發酒瘋。目前泰安市有關部門已組成聯合調查組進駐泰安高新區開展調查，調查結果將及時向社會通報。

來源：YouTube

新京報報導，這名叫桀桀的網友，短短4個多小時內連發12條短視頻，將自己許姓妻子和開發區管委會相關領導之間的關係公布於眾。

男子扶著癱在地上人事不省的女子，嘴裡說著：就和所有的領導喝完之後了不得了，不就是張鵬嘛，不就張鵬（音）主任嗎，還有張同（音），喝成這樣幹嘛，家就在這兒，都有監控。一旁的服務員拿著瓶裝水，提醒女子喝點水，女子沒有任何回應。（視頻截圖）

一條視頻中，許女醉臥街頭。男子扶著人事不省的女子，嘴裡說著：「就和所有的領導喝完之後了不得了，不就是張鵬嘛，不就張鵬（音）主任嗎，還有張同（音），喝成這樣幹嘛，家就在這兒，都有監控。」一旁的服務員拿著瓶裝水，提醒女子喝點水，女子沒有任何回應。

男子說：這就是高新區管委會的幹部，陪領導喝酒，喝到凌晨，回到家就拆家。鏡頭裡，客廳的地面一片狼藉。男子問女子許某：來來，我看你作成什麼樣來。（視頻截圖）

另一段視頻中，只見客廳地面一片狼藉，男子說：「這就是高新區管委會的幹部，陪領導喝酒，喝到凌晨，回到家就拆家」。

還有一條視頻，在一家酒店門前，男子說曾碰到許女與人摟抱在一起，許女說，「他跟我在一起已經半年啦，而且他是未離婚的狀態下，我也不怕承認我是管委會的」。

據了解，泰安國家高新技術產業開發區，是經山東省批准設立的省級重點高新區（經濟區），2012年升級為國家高新區。在領導簡介裡，確實有個叫張鵬的，是黨工委委員、管委會副主任、組織部長，人力資源管理部部長。