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視覺中國被盜圖獲攝影大獎 主辦方道歉賠償

中國新聞組／北京27日電
「深圳天文台和銀河同框照」攝影者原圖。（取材自澎湃新聞）
「深圳天文台和銀河同框照」攝影者原圖。（取材自澎湃新聞）

「盜圖還能得一等獎？」500px攝影師、星球研究所合作攝影師胡文迪近日意外發現，自己拍攝的深圳天文台和銀河同框照片被人盜用、經後期處理後，竟拿到深圳市手機天文攝影大賽自然單元的一等獎。胡文迪說，經他抗議後，攝影大賽組織方已向他道歉賠償，達成和解，但與侵權者的溝通並不順利，他表示自己「將維權到底」。

澎湃新聞報導，胡文迪是視覺中國500px攝影師，也是星球研究所合作攝影師。據胡文迪描述，獲獎的那張照片是他7月9日晚在深圳天文台拍攝的，內容是深圳天文台和銀河同框的美景，「在光污染十分嚴重的城市，見到銀河是一件稀罕的事，因此照片也是對時間的一種記錄。」

「深圳天文台和銀河同框照」參賽者作品圖片。（取材自澎湃新聞）
「深圳天文台和銀河同框照」參賽者作品圖片。（取材自澎湃新聞）

胡文迪說，照片從拍攝到修圖大約花費四天。之後，他只將照片發到了自己的攝影群和朋友圈，並沒有發布到社交平台，也沒有報名參加任何比賽。但8月中有朋友告訴胡文迪，他的作品獲得了深圳市手機天文攝影大賽自然單元的一等獎，但作者署名是林某恭。

「我不認識林某恭，我也從來沒有報名參加過這個比賽。」胡文迪稱，仔細比較了兩張照片的細節後，「我很確定那就是我的圖。」

根據「i遊深圳」有關此次大賽介紹的推送，明確要求作品僅限手機拍攝，且為參賽者本人原創。

胡文迪稱，自己照片是使用「尼康Z9」，分開拍攝了天空和地景最後合在一起的成果，「林某恭卻在參賽中稱，照片是他使用華為Mate30pro所攝。此外他還P掉了我照片上的水印和舉著燈的人，再把後面的欄杆補了上去。」

「比賽投稿要求原圖帶EXIF格式，難道照片信息上大大的（尼康）Z9看不出來？」胡文迪對自己被盜圖且最終獲得一等獎表示無法理解。

發現自己的照片被盜用並獲獎後，胡文迪聯繫了「i遊深圳」，目前大賽組織方已向他道歉、賠償8500元人民幣（約1166美元），並簽署了和解協議。然而和林某恭的溝通並不順利，胡文迪說：「對方只有口頭上的道歉，並沒有經濟上的賠償意願。」目前他正與律師全力跟進司法程序，「將維權到底」。

華為

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