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男子中190萬大樂透卻崩潰 原來他把彩票放在這裡…

中國新聞組／北京24日電
李男戴著面具領回月大樂透1009萬人民幣彩金。（視頻截圖）
李男戴著面具領回月大樂透1009萬人民幣彩金。（視頻截圖）

河南省許昌市李姓男子稱8月12日購買第23092期大樂透彩票，結果中獎1009萬（人民幣，下同），李男開心拿彩票兌獎，發現彩票竟黏在手機殼後面撕不下來。正當他氣急敗壞擔心自己恐怕無法領獎時，體彩中心工作人員費了一番功夫，幫他把彩票完整地撕了下來。李男喜極而泣地說，他準備拿這筆錢買房。看得一票網友直呼羨慕加嫉妒，不過也有人質疑這是假新聞。

快科技報導，近日，來自許昌的李男十分激動，他購買的23092期大樂透彩票中獎1009萬。李男稱，這張彩票是8月12日買的10+2複式票。正當他興高采烈要拿去兌獎時卻很崩潰，因為他的這張彩票保存不當，可能無法兌獎。

「彩票放在手機殼後面，粘連在一起了無法打開。」李男說。最終，在體彩中心工作人員的幫助下，8月22日，李男於河南鄭州成功兌付了這張彩票。李男說，他買彩票已經有七八年了，這次中獎準備購房。

李男的好運氣引來眾網友大喊羨慕，紛紛在相關報導下的評論區留言「接好運」，希望自己也能沾到喜氣中大獎。有人稱：「我就想問一個問題，彩票中獎不帶面具不讓領獎麼？」，有網友回應：「等你真中了，基於安全，你會更認真考慮這個問題的」。也有網友表態「反正我中獎不可能戴什麼東西，我就讓所有人知道」，「頭套買好了，啥時候讓我中獎？」。

有網友扒出2020年也曾發生過中獎人的彩票粘手機殼取不下的情形。（視頻截圖）
有網友扒出2020年也曾發生過中獎人的彩票粘手機殼取不下的情形。（視頻截圖）

不過知乎有網友發文質疑這則報導的真實性。文中說，查詢並比對中獎號碼等信息後發現，李男所稱購買的23092期大樂透彩票中獎1009萬，當期中獎金額沒有這個數；且8月份的河南應是夏季，但網傳照片裡「中獎人」穿的看起來像是秋冬的衣服。

另據搜狐新聞報導，體彩大樂透第2023092期開獎號碼為03 16 21 26 32+03 12，本期全國共銷售了3.06億元，全國開出了3注一等獎，每注獎金為1000萬元，分別落在河南許昌1注、寧夏銀川1注、新疆塔城1注。

河南 新疆 鄭州

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