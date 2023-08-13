「五礦信託、光大信託也爆了」胡錫進：小作文、這是信息戰

網傳「劉宇軒」的聊天記錄。(取材自微博)

中國網路昨天瘋傳一段「劉宇軒」的聊天記錄，內容震動了金融圈，引起社會恐慌。「劉宇軒」稱「中國版雷曼要來了」，他借中融信託停兌消息說，「五礦信託、光大信託也爆了」。對此，五礦信託和光大信託昨晚緊急發公告駁斥，並報警。環球時報前總編輯胡錫進質疑「劉宇軒」身分，並稱這是信息戰，要把「劉宇軒」揪出來。

胡錫進在個人微博 發文質疑「劉宇軒」的身分，稱在百度 上查不到，媒體也找不到他的信息。「這樣的一個『影子』製造如此聳動的謠言，屬於標準的『信息植入』，其目的就是衝擊中國的市場信心，製造混亂。」

胡錫進強烈呼籲公安機關迅速偵查，找出最早把「劉宇軒」聊天記錄推到網上的IP位址，「看看它究竟在中國大陸，還是在境外，這件事決不能就這樣了了。」

胡錫進坦言，一段內容不實的聊天記錄能夠掀起這麼大波瀾，也說明中國社會內部信心存在突出的薄弱處。

對於網上擔心中國發生金融風暴，胡錫進則稱，中國一直高度重視防範系統性風險，美國前階段矽谷銀行 等多家金融機構暴雷，尚能予以控制，中國干預突發事件、防範系統性風險的體系性能力無疑要強大得多。「個別金融機構出現問題，絕不會衝垮整個體系」，中國人對此需要有充分信心。「我們在這個根本問題上切不可犯糊塗，被『劉宇軒』這種小作文所代表的信息戰搞得暈頭轉向。」