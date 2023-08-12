湘3村官約人妻水庫夜泳出事 她溺亡 他們火速逃離

救援現場。（取材自上游新聞）

湖南一名32歲陳姓女子疑與當地3名鎮幹部相約夜泳溺亡，其中劉姓鎮幹部不僅未報案救援，還將陳女的手機及摩托車鑰匙丟進河裡駕車逃離。陳女的丈夫曹義稱，妻子不會游泳，不可能約男性鎮幹部夜泳，劉男的行為顯然是要製造假象。劉男則稱當時是「慌了」才逃離，其妻則稱是陳女約她老公去夜泳。這起「夜泳門」涉事3名幹部據傳已被控制。

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上游新聞報導，8月7日凌晨2點多，在江蘇打工的曹義接到老家湖南婁底市雙峰縣杏子派出所電話，稱其妻陳女溺水亡。曹義與陳女育有1女；曹義稱，他今年想多賺點錢去廣東和江蘇做工，最近一次出門是6月25日，沒想到卻收到妻子溺亡消息。

曹義寫的舉報信稱，8月6日晚6時許，杏子舖鎮幹部劉男打電話約其妻去溪口水庫游泳；晚間8點8分，妻子陳某騎摩托車到污水站停放，鎮幹部劉男、污水站王男長、鎮移民 站易男等3名幹部駕駛一輛越野車，載陳女至溪口水庫游泳。

曹義在信中表示，妻子溺水後，劉男等3人並未積極救護，也沒有第一時間撥打110，而是拿走陳某的手機及摩托車鑰匙，跑到污水站將摩托車騎到事發點，最後駕車離開。此後，當地一家飯店老闆報警，但已錯失搶救時間。

陳女的二姊陳林說，妹妹事發當晚出門時跟婆婆說，她和女兒同學的媽媽去游泳。事發前一天，陳女曾與二姊及二姊的兩個小孩在溪口水庫游泳並稱，「她們幾個下去游泳，我怕下水。」曹義和陳林均表示，陳女不會游泳。她曾問劉某勇為何要製造假象，對方回答「這完全是個意外，他說是慌張了。」

杏子舖鎮長朱曉濤則說，3名幹部和陳某是相約去游泳，「她是自己騎摩托車過來，然後上車去溪口。」幹部中「只有劉男下水了，其他2人在岸上。」陳女在事發前2天都在游泳，並不是不會游泳。

不過，據報導，劉男妻子稱，事發當天，是陳女主動約其老公劉某勇去游泳，而不是劉某勇主動約的。