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「性騷是因女生風騷」廣東中學講座挨轟 「哪來清朝人」

中國新聞組／北京11日電
網傳中學講座裡出現的「性騷擾是因女生風騷」內容照片。（取材自界面新聞）
網傳中學講座裡出現的「性騷擾是因女生風騷」內容照片。（取材自界面新聞）

廣東肇慶市懷集縣第一中學舉辦的女生心理健康教育課」講座內容近日引發爭議。網傳課間出現「不少（性騷擾）受害者是因女生花枝招展、舉止風騷而導致的」等敘述，引來網民不滿，認為這在倡導「受害者有罪論」，怒向教育局舉報。教育局昨發布情況說明稱，經調查屬實，已對相關人員進行批評教育。

極目新聞報導，據網傳照片，這場講座的課件除了前述內容，還有「作為女生應懂得保護自己，不要穿過於透明、裸露的服裝，言行舉止切忌輕浮」、「性騷擾是性欲激發的」等語，引來大批網友撻伐批評。

網友紛紛留言怒批「講課的人本身就有問題」，「學校教就這樣教？根就歪了」，「今年2023？哪來的清朝人」，「這是學校的專題講座？不知道的還以為是女德訓練營呢」。也有網友表示已向當地教育局舉報。

對此，涉事學校辦公室工作人員稱，學校本意是提醒女生保護好自己，並不是針對受害者，可能措辭不當引起誤會。

新京報對此評論指出，當事人用「受害者有罪論」的奇談怪論來看問題，竟然還出現在女生心理健康教育課上。現實裡，在性侵害和性騷擾案件發生後，因不堪忍受自責和輿論壓力而自傷、自殘甚至自殺的案例不在少數。該校在課堂上傳播如此觀念，跟女生心理健康南轅北轍。

輿論的批評引起了官方的重視。據廣東肇慶懷集縣教育局微信號「懷集教育號」8月9日晚消息，經查，網傳照片反映的是去年4月懷集縣第一中學開展的一場專題講座，該講座課件存在一些表述不當，引起網民誤解。縣教育局對相關人員進行了批評教育，責令該校進行整改，嚴格落實教學講座課件審校機制。

教育局 性騷擾 心理健康

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