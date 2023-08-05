中植集團爆雷 陷2300億債務違約 若倒下影響堪比海航

2022年底，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。（取材自中植發布）

中國最大的資產管理公司中植集團傳出陷2300多億元的債務違約困境，據自由亞洲電台報導，國務院 已成立專項小組以圖化解風險。有中植的投資 人表示，隨著中國多家大型地產商、銀行和地方政府相繼陷入債務危機，令中植資金鏈斷裂。而官方為免產生連鎖效應，對受害人採取維穩及拖延政策，對傳媒下達封口令。業界估計，一旦中植轟然倒下，其影響堪比海航。

報導說，中植企業集團掌門人解直錕去年過世，多年來一直低調的中植高管罕見地公開露面為企業做宣傳。但此舉亦被視為中植麻煩確實已無法避免的信號之一。

近日，網上一篇公開信再讓中植集團違約困境，在投資界引發震盪。

作者自稱梁炬亮，是一名中植理財師。他在信中表示，中植在疫情 三年主動壓降募集規模，降低負債比例和成本，逐步適應經濟增速下降，投資回報降低的大環境，但仍然不能夠抵禦經濟下行的壓力。由於資產端大量應收款沒能到位，中植在6月第一次出現產品逾期兌付，事件涉及15萬名高淨值投資人、企業客戶5千家、職業理財師1.3萬人，債券權益達到2300億。因事件重大，國務院已成立了專項的風險化解指導小組善後。

報導說，中植系投資受害人廖先生表示，中植銷售的理財產品年回報率在5%到10%之間，但隨著中國經濟衰退，其投資的地產和股市板塊均處於低迷，導致中植的資金鏈斷裂，不能如期付息。

廖先生指出，涉及中植的投資者人數眾多，官方因擔心波及面太大，引發金融連鎖效應，故採取金融維穩模式，以犧牲投資人的方式延期兌付，以時間換空間。導致受害人求助無門。

有評論認為，假如中植爆雷，其規模將堪比海航。而一旦中植系崩盤，不但將直接導致10萬員工失業，還會波及5000家企業債權方的運營。