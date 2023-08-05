被控殺妻入獄23年 河北老漢堅稱冤枉：血手印是第3人的

邸占生（左）與代理律師周兆成（右）。（取材自上游新聞）

河北石家莊一名63歲老翁的妻子，28年前在家中倒在血泊中身亡，當時老翁在只有口供的情況下被認定是殺人兇手，儘管老翁多次提出不在場證明並上訴，仍在監獄 中關了23年後才出獄。老翁恢復自由之身，仍四處奔走證明自己清白，近日，他再次向人民檢察院提起申訴，希望能洗刷冤屈。

上游新聞引述津雲新聞報導，老翁名叫邸占生，原本與妻子、一對兒女住在石家莊市深澤縣羊村，以務農維生。事發於1995年11月10日，當時邸占生34歲，根據他的說法，當天他早上吃過早飯後，出門去縣城辦事，而家中的棉花因時常遭竊，於是留妻子一個人在家顧棉花，孩子們則都在小學上課。

不料，邸占生的小女兒中午放學回家後，發現母親倒在臥室裡，身上有血，她趕緊向鄰居求助，公安獲報後到場調查。邸占生在回家的路上被告知噩耗，匆忙趕回家裡，當晚他就被關押在看守所。

1996年7月，邸占生被控因有外遇而殺害妻子。起訴書稱，邸占生案發當天早上用雙手掐暈妻子後，再用剪刀、爆米花機軸刺向妻子的頸部、腹部與頭部。

「只有我自己的口供，口供是警方讓我承認的，其他證據均與我無關」，邸占生表示，案發當天早上他前往縣城的路上，跟很多人打過招呼，回到村裡還先到鄰居家幫忙農務，有很多不在場證明。邸占生還稱，妻子遇害的房間內發現四個血手印，經查不是他與妻子的，而是第三人的。

不過，1997年8月，河北省石家莊市中級人民法院一審判決邸占生犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行。邸占生上訴，同年10月，高級人民法院發回重審。1999年5月，中級人民法院仍認定邸占生犯下殺人罪，判處死緩二年。邸占生再次上訴，1999年10月，高院 駁回上訴，維持原判。

「我在監獄裡就一直寫申訴狀」，邸占生說，這是他入獄23年裡唯一的信念。邸占生2018年5月20日刑滿出獄，他的兒女已成家立業，而他已年近60歲，兩鬢斑白。

邸占生的代理律師周兆成表示，根據屍檢報告，邸妻的死亡時間最早應是在早飯後約二至三小時，當時邸占生已出門，且有不在場的證明。他說，除了血手印，邸占生家牆底下當時還有兩枚可疑足跡，可能是第三人所留。

周兆成表示，已向河北省人民檢察院提起申訴，希望能申請再審；檢察院已經受理其申訴。