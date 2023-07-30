我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統：若烏克蘭反攻成功 俄國將須動用核武

普亭：不反對和談 但烏克蘭正在反攻、難以執行停火

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

中國新聞組╱北京30日電
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

1999年山西發生一起命案，涉案女嫌解麗萍與人合謀持刀怒捅前夫，用繩勒死對方懷孕的妻子後，攜大量現金和貴重物品逃亡，因其「高顏值」被稱為「最美通緝犯」。24年東躲西藏，她在江蘇落網，並於26日押解回山西，當年美貌不復見，滄桑容顏讓網友大嘆「歲月真是把殺豬刀」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，潛逃24年的解女在最終在江蘇徐州一菜市場被抓獲，並押解回山西運城。解女在此已生活多年，化名為張某某，剛開始在當地一家澡堂當臨時工，和徐州當地一位男性育有一子，兒子學習成績不錯，去年已經考到南京上大學，幾個月前才在菜市場擺攤賣涼皮。

1999年7月7日晚，解麗萍不滿前夫再婚，找妹夫幫忙教訓一下前夫和他的妻子，最終導致兩屍三命。24年來，警方多次組織警力尋蹤緝捕解麗萍，懸賞10萬人民幣通緝解麗萍；2020年6月，懸賞獎金提高至13萬人民幣。

根據警方資料，解麗萍1968年出生於甘肅省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家莊鄉金井村人。1991至1993年，曾有報函大、進電視台的意願，愛好畫畫。離異後曾去運城學習繪畫。1999年7月因涉嫌殺人遭通緝。

「最美通緝犯」落網消息，隨即引發網友熱議，紛紛驚呼「歲月無情催人老」、「罪惡讓人更醜陋，法網難逃」、「歲月是把殺豬刀」、「不由得感嘆，真是可惜了上帝給的容顏」。

通緝 甘肅 法網

上一則

建軍節前 習近平要求中國空軍深入推進軍事鬥爭準備

延伸閱讀

逃逸近半世紀 性侵殺害賓州8歲女童 8旬牧師落網

逃逸近半世紀 性侵殺害賓州8歲女童 8旬牧師落網
金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網

金山匪劫車後魯莽駕駛 翻車落網
偷車、吸毒、襲警…紐約男嫌維州落網

偷車、吸毒、襲警…紐約男嫌維州落網
國慶煙火秀濫射 2非裔青年落網

國慶煙火秀濫射 2非裔青年落網

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
史丹福校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者

史丹福校長醜聞請辭 促成他下台的竟是大一校園記者
佛州海牛突然死亡 驗屍指向因跟兄弟「激烈交配」

佛州海牛突然死亡 驗屍指向因跟兄弟「激烈交配」
8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官
開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少

開戰中國？分析：美還沒準備好 彈藥不足、軍艦偏少