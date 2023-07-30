逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

1999年山西發生一起命案，涉案女嫌解麗萍與人合謀持刀怒捅前夫，用繩勒死對方懷孕的妻子後，攜大量現金和貴重物品逃亡，因其「高顏值」被稱為「最美通緝 犯」。24年東躲西藏，她在江蘇落網，並於26日押解回山西，當年美貌不復見，滄桑容顏讓網友大嘆「歲月真是把殺豬刀」。

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綜合媒體報導，潛逃24年的解女在最終在江蘇徐州一菜市場被抓獲，並押解回山西運城。解女在此已生活多年，化名為張某某，剛開始在當地一家澡堂當臨時工，和徐州當地一位男性育有一子，兒子學習成績不錯，去年已經考到南京上大學，幾個月前才在菜市場擺攤賣涼皮。

1999年7月7日晚，解麗萍不滿前夫再婚，找妹夫幫忙教訓一下前夫和他的妻子，最終導致兩屍三命。24年來，警方多次組織警力尋蹤緝捕解麗萍，懸賞10萬人民幣通緝解麗萍；2020年6月，懸賞獎金提高至13萬人民幣。

根據警方資料，解麗萍1968年出生於甘肅 省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家莊鄉金井村人。1991至1993年，曾有報函大、進電視台的意願，愛好畫畫。離異後曾去運城學習繪畫。1999年7月因涉嫌殺人遭通緝。

「最美通緝犯」落網消息，隨即引發網友熱議，紛紛驚呼「歲月無情催人老」、「罪惡讓人更醜陋，法網 難逃」、「歲月是把殺豬刀」、「不由得感嘆，真是可惜了上帝給的容顏」。