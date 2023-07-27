「我是雲南的」翻車…全裸給女生獻唱 帳號涉黃被封

蔡金發憑藉一首「我是雲南的」短視頻火爆網路。（取材自上游新聞）

去年5月以一段「我是雲南的」魔性視頻在網路熱傳而暴紅的30歲怒江百萬網紅蔡金發，傳出其在抖音 帳號「傈僳小伙-蔡總」日前已被平台封禁。網傳消息稱，疑因蔡金發在社交帳號上發布了一段24秒一絲不掛的隱私視頻，其內容為「全裸出鏡唱歌給女子看」。當地公安、網信、宣傳等部門也因此對蔡金發批評教育 。

「我是雲南的，雲南怒江的，怒江瀘水市，瀘水市六庫……」這段去年在網路熱傳的視頻，捧紅了唱這首「我是雲南的」的蔡金發，並曾創下短短10天高達18億的播放量。2022年5月，蔡金發和其弟弟還曾受邀推介怒江旅遊。

不過，上游新聞報導，近日，蔡金發在抖音帳號「傈僳小伙-蔡總」已因涉黃被平台封禁。獲得抖音工作人員也證實，蔡金發原有帳號因違反社區規則，從7月20日起無限期封禁。

其後，蔡金發又在該平台重新註冊一個新帳號，評論區網民們的焦點均直指其涉黃視頻。26日上午，該新註冊帳號已被平台禁言。通過該平台搜索框搜索「我是雲南的」，也顯示聯想詞「翻車」、「被封號」、「原視頻」等。

雲南一相關部門知情人士表示，蔡金發上傳了一個涉黃的視頻，就被封了；但他快手帳號是在的，快手還有一百多萬粉絲。

蔡金發涉黃視頻。（取材自微博）

知情人士表示，據蔡金發本人向公安機關交代，「發布視頻的原因是和前女友吵架，前女友將視頻上傳。但是他們（公安機關）估計他可能是酒醉以後發錯了。」事情發生後，屬地公安、網信、宣傳等部門已對蔡金發進行批評教育。

據媒體報導，蔡金發出生於雲南怒江州蘭坪縣兔峨鄉的一個農村家庭，16歲隨老鄉到北京 打工，後來輾轉廣州、東莞、寧波，後來與弟弟在浙江省湖州市某工地上做架子工，開始拍攝短視頻。小有名氣之後，兩人回到了家鄉怒江，蔡金發順勢開啟了個人直播，在網路上公開與人連麥現場PK。

該名知情人士對蔡金發表示惋惜，「之前當地政府想要把他介紹到當地的歌舞團，但是工資對他來說，可能確實少了一點。在雲南知名度超過他的網紅沒幾個，我們都覺得很惋惜。」該知情人士認為，蔡金發的網紅生涯或許會因此中止，「他沒有把握住自己後期。主要可能是外面那些公司，他可能自己辦不了公司，可能是公司的那些人對他產生了一些影響。」