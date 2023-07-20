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在淘寶買到自己的盜版書 作者「扣住證據」拿不回退款

中國新聞組／北京20日電
原版本（左）與陳先生購買的盜版書（右）對比。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
原版本（左）與陳先生購買的盜版書（右）對比。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

網購買到盜版品已經很嘔了，沒想到被盜版的書籍竟還是自己的著作？福州市民陳強網購自己14年前出版的圖書，收到手後，因為劣質印刷發現是盜版書。當他向淘寶平台投訴要求退款時，平台卻判定「不退貨不能退款」。

澎湃新聞報導，陳強日前在淘寶網商家「壯壯書屋」付款44元(人民幣，約6美元)購買兩本「大眼看美國」，「這是我2009年通過華東理工大學出版社出版的圖書，想回購送給朋友」。

3天後，他收到從湖南省婁底市新化縣寄來的兩本書，打開一看，「封面封底字跡模糊，明顯是盜版書」。

陳強聯繫商家交涉，對方承認「書是影印版的，適合自己閱讀，沒有收藏價值」，商家答應可以作退貨退款處理，並留下了遼寧省營口市的退貨地址。

「盜版書等同於假貨，應該留下作為證據，豈能退回商家繼續銷售？」於是，陳強通過淘寶平台投訴，並上傳盜版書和原版書的不同封面圖以及和商家的聊天記錄作為證據，要求平台督促商家退款並依法賠償。

報導指出，淘寶平台對此糾紛作出評判稱，針對訂單反饋的售後問題，經平台核實，買家提供（單號、退貨快遞面單）錯誤或未在退貨期內退貨，無法支持買家退款售後申請。陳強之後發起退款申訴，而平台答覆申訴處理結果不成立並完結。

律師指出，網絡交易平台提供者明知或者應知銷售者或者服務者利用其平台侵害消費者合法權益，未採取必要措施的，依法與該銷售者或者服務者承擔連帶責任。陳強，他要求淘寶平台公開道歉，並保留通過法律途徑維權的權利。

原版本（左）與陳先生購買的盜版書（右）對比。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖）
原版本（左）與陳先生購買的盜版書（右）對比。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

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